عضو بالحزب الجمهوري: تل أبيب وواشنطن تركزان على إنشاء مدينة إنسانية في غزة

قالت جينجر تشابمان عضو الحزب الجمهوري، إنه كان هناك لقاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، أمس، وتحدث عن هذه المباحثات وعن ويتكوف وجهوده وخروج المحتجزين ورجوعهم إلى أسرهم، ومع ذلك فإن هذه المباحثات قد بدأت منذ أسابيع، وكان هناك الكثير من التصريحات بالوصول سريعًا لوقف إطلاق النار، ولكن إسرائيل تعنتت واستخدمت هذه المباحثات لأغراض أخرى ولم تكن جادة بل أرادت بناء قواتها العسكرية.

وأضافت جينجر، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية متفائلة الآن لأنها ترسل الأسلحة إلى إسرائيل ولذلك تستطيع أن تضغط بشكل أو بأخر، وتقوم بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا على الجانب الآخر، مشيرة إلى أن هناك ضغط كبير على الولايات المتحدة من الداخل، وبالتالي فكل هذه الأمور تجعلنا متفائلين أن هناك نوعا من الضغط على الحكومة الأمريكية من أجل الضغط على دولة الاحتلال لتمنع هذا الهجوم التي تقوم به في المنطقة.

وتابعت: «هناك تركيز كبير من قبل إسرائيل والولايات المتحدة لإنشاء مدينة إنسانية في غزة، الأمر الذي يعد مقلقا جدا للشعب الأمريكي لأنه يشبه مخيمات الإعتقال التي حدثت من قبل في ألمانيا»، مؤكدة أن هناك الكثير من المخاوف لأن الفلسطينيين سوف يتعرضون للقتل والمجاعة في هذه المدينة الإنسانية.