خبير: ما يحدث في السويداء مخطط خارجي يستهدف وحدة سوريا

أكد الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ العلاقات الدولية، أن الأحداث الجارية في محافظة السويداء لا يمكن اختزالها في إطار نزاع محلي بين البدو والدروز، بل تعكس مخططًا خارجيًا يستهدف وحدة وسلامة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تكون الجهة التي تسعى لتنفيذ هذا المخطط على أرض الواقع.

وأوضح "الشاهر" خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاول استخدام الورقة الدروزية في هذا السياق، وهو ما تجلى في التوترات الأخيرة، حيث تدخل الجيش السوري لاحتواء الموقف، لكنه تعرض لهجمات إسرائيلية اضطرته إلى الانسحاب من بعض المواقع.

وأشار إلى أن بعض الأطراف لجأت إلى الاستقواء بالخارج، بل ورحبت بالعدوان الإسرائيلي، وهو ما دفع العشائر السورية للتدخل لحماية وجودها، خاصة بعد مقتل عدد من أفرادها على يد بعض المجموعات البدوية المتواجدة في المنطقة، ما زاد من حدة التوتر والتعقيد في المشهد المحلي.