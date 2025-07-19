رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية |خاص

تصدرت الفنانة رزان مغربي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن تعرضت لحادث حيث سقط عليها سقف موقع إحدى الحفلات التى كانت من المقرر أن تخييها.

وقالت رزان مغربي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أنها شعرت بالفزع والأمر لم يكن مجرد خضة مشيرة أنها فى حالة من الاستقرار الصحي حاليا".

تعليق رزان على الحادث التى تعرضت له

وكانت علقت رزان مغربي على الحادث الذى تعرضت له، واعربت عن امتنانها الكبير لجمهورها.

وكتبت رزان عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري، “ أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل وسأل وعبّر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرّضت له دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية”.

واستكملت رزان مغربي : “شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة وأود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبا بإرادتي ومحبة من حولي كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمام ومتابعتهم، وللصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة".

وتابعت رزان مغربي: “شكري الكبير لجمهوري العزيز في لبنان ومصر وكل أنحاء العالم، ولأصدقائي، ولعائلتي الصغيرة والكبيرة على دعمهم ووقوفهم بجانبي. وتحية امتنان خاصة لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى على دعمه واهتمامه”.

تفاصيل حادث رزان مغربي

وكانت بدأت الواقعة، بتواجد الفنانة رزان مغربي، بجوار سقف جبس حديث التشييد، وأثناء انتظارها لتقديم حفل تحييه مواطنتها نانسي عجرم داخل فندق بالشيخ زايد؛ سقط الديكور “جبسون بورد”، وتحطم جزء منه على رأسها، مما استدعى نقلها للمستشفى، متأثرة بإصابتها التي لحقت بها والتي تمثلت في جروح وكدمات بالرأس والجسد.

وكشف مصدر طبي، عن ضرورة خضوع الفنانة رزان مغربي لعملية جراحية دقيقة، على خلفية الإصابات التي تعرضت لها، في ظل وجود جرح قطعي في الرأس، إثر سقوط جزء من سقف قاعة الحفل على رأسها مباشرة

وذكرت التقارير الطبية، أنه بعد توقيع الكشف الطبي، تبين أن رزان مغربي تعاني من إصابات في الرأس، بعدما أجرت أشعة مقطعية، لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ، كما خضعت لتقطيب الجرح في الرأس، وتخضع حاليًا للملاحظة الطبية.