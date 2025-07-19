قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مع اشتداد موجة الحر.. أسعار التكييف الصحراوي تبدأ من 2800 جنيه
نائب: مبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار قفزة صحية لخدمة المواطن
مجلس حكماء المسلمين يُدين استهداف الاحتلال كنيسة دير اللاتين في غزة
رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية |خاص
وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت
مفاجأة .. التمارين الرياضية تساعد في علاج هذه الأمراض المزمنة| اعرف الشروط
قميص الأهلي بتوقيع نجوم الفريق إهداء لمتحف فندق الإقامة في تونس..صور
موسم تعكير المياه .. أكرم القصاص يفضح مروجي الشائعات بين مصر والسعودية
70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية
أستاذ علوم سياسية: القاهرة تسعى لضحد كافة سيناريوهات التفكك الإقليمي
قرار عاجل ضد مواطن تعتدى على محطة مترو البحوث وخلع ملابسه أمام الركاب
كتائب القسام تنشر مشاهد لعمليات استهداف جنود وآليات إسرائيلية في جباليا.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رزان مغربي تكشف تطورات حالتها الصحية |خاص

رزان مغربي
رزان مغربي
تقى الجيزاوي

تصدرت الفنانة رزان مغربي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد أن تعرضت لحادث حيث سقط عليها سقف موقع إحدى الحفلات التى كانت من المقرر أن تخييها.

وقالت رزان مغربي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أنها شعرت بالفزع والأمر لم يكن مجرد خضة مشيرة أنها فى حالة من الاستقرار الصحي حاليا".

تعليق رزان على الحادث التى تعرضت له

وكانت علقت رزان مغربي على الحادث الذى تعرضت له، واعربت عن امتنانها الكبير لجمهورها.

 وكتبت رزان عبر حسابها الرسمي  علي موقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري، “ أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل وسأل وعبّر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرّضت له دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية”.

واستكملت رزان مغربي :  “شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة وأود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبا بإرادتي ومحبة من حولي كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمام ومتابعتهم، وللصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة".

وتابعت رزان مغربي: “شكري الكبير لجمهوري العزيز في لبنان ومصر وكل أنحاء العالم، ولأصدقائي، ولعائلتي الصغيرة والكبيرة على دعمهم ووقوفهم بجانبي. وتحية امتنان خاصة لنقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى على دعمه واهتمامه”.

تفاصيل حادث رزان مغربي 

وكانت بدأت الواقعة، بتواجد الفنانة رزان مغربي، بجوار سقف جبس حديث التشييد، وأثناء انتظارها لتقديم حفل تحييه مواطنتها نانسي عجرم داخل فندق بالشيخ زايد؛ سقط الديكور “جبسون بورد”، وتحطم جزء منه على رأسها، مما استدعى نقلها للمستشفى، متأثرة بإصابتها التي لحقت بها والتي تمثلت في جروح وكدمات بالرأس والجسد.

وكشف مصدر طبي، عن ضرورة خضوع الفنانة رزان مغربي لعملية جراحية دقيقة، على خلفية الإصابات التي تعرضت لها، في ظل وجود جرح قطعي في الرأس، إثر سقوط جزء من سقف قاعة الحفل على رأسها مباشرة

وذكرت التقارير الطبية، أنه بعد توقيع الكشف الطبي، تبين أن رزان مغربي تعاني من إصابات في الرأس، بعدما أجرت أشعة مقطعية، لوجود اشتباه في إصابتها بارتجاج بالمخ، كما خضعت لتقطيب الجرح في الرأس، وتخضع حاليًا للملاحظة الطبية.

رزان مغربي تطورات الحالة الصحية لرزان مغربي رزان مغربي تتعرض لحادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة عندما تدق 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 وآخر أخبار التصحيح .. تفاصيل عاجلة

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

الأطفال الخمسه المتوفين بديرمواس

بعد ظهور نفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بديرمواس لمستشفى أسيوط

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

أسعار الدواجن

هبوط جديد .. أسعار الدواجن اليوم السبت| وهذا ثمن البانيه

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

كيفية الحصول على 10 جيجابايت إنترنت مجانا من شركات المحمول في مصر

ترشيحاتنا

المستشار وسام إسماعيل

«أنتخب أو لا أنتخب».. المستشار وسام إسماعيل يحدد ضوابط اختيار القوائم بانتخابات الشيوخ

قطاع غزة

"أخبروا العالم أننا نموت جوعًا".. نداءات من غزة ينقلها يوسف أبوكويك

المستشار وسام إسماعيل

القائمة الوطنية تحذر: صوتك باطل في هذه الحالة| تفاصيل

بالصور

تامر عبدالمنعم يترأس بعثة "الثقافة" لتمثيلها في العيد القومي المصري باليابان

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

طريقة عمل كفتة الفراخ المحشية بالجبنة السايحة .. رخيصة ولذيذة ومغذية

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

صور وكواليس جديدة..أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته
صور وكواليس جديدة تكشف سر النجاح .. صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار في افتتاح مهرجان العلمين .. وتامر عاشور يصر على الحضور رغم إصابته

ضبط 32 طن مواد كيميائية خلال حملات تفتيشية بمركز ومدينة بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

ايمان عبد اللطيف

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

كاميرا تكشف السر

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

ايمان عبد اللطيف

نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل عاجلة ومهمة بشأن التصحيح وموعد ظهورها

إيمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. هل انخفضت أسعار الذهب اليوم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد