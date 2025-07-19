مجلس حكماء المسلمين يُدين استهداف الاحتلال كنيسة دير اللاتين في غزة

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة، استهداف الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابتهم.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، رفضه القاطع لمثل هذه الاعتداءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، التي تجرم الاعتداء على دُور العبادة واستهداف المدنيين الأبرياء، محذِّرًا من تفاقم المأسأة الإنسانية في غزة جراء استمرار العدوان على القطاع المحاصر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وجدِّد مجلس حكماء المسلمين، دعوته للمجتمع الدولي، إلى تحمُّل مسؤولياته في حماية المقدسات الدينية والمؤسسات المدنية، والعمل بشكل عاجل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.