مع اشتداد موجة الحر.. أسعار التكييف الصحراوي تبدأ من 2800 جنيه

في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة يبحث الكثير عن أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025،و اتجهت أنظار الكثير من المواطنين نحو حلول تبريد أكثر توفيرًا وفاعلية.

أصبحت أجهزة التكييف الصحراوي، والتي أصبحت البديل المثالي للتكييف التقليدي خاصة في المناطق التي يصعب تركيب أجهزة تبريد مركزية بها، أو تلك التي تتمتع بتهوية جيدة.

مع استمرار موجات الحر التي تضرب معظم المحافظات ، شهدت متاجر الأجهزة الكهربائية إقبالًا متزايدًا على أجهزة التكييف الصحراوي التي تقدم تبريدًا فعالًا بتكلفة أقل من التكييفات التقليدية، ما يجعلها الخيار المفضل لدى الكثير من الأسر.

أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025

تتنوع أسعار التكييفات الصحراوية في مصر حسب السعة والموديل والمميزات المرفقة بالجهاز، وفيما يلي رصد لأبرز الأسعار المتداولة في الأسواق حاليًا:

المنتج السعة الموديل/النوع المميزات السعر بالجنيه سمارت 60 لتر FA-M60W تبريد قوي 5,499 ميكانيكي 25 لتر FA-T25M تبريد أساسي 3,119 تيربو ميكانيكي 25 لتر - تدفق هواء قوي 3,243 بريفيكس 70 لتر - خزان ثلج 4,899 متدفق 80 لتر - 3 سرعات، 180 وات 4,400 90 لتر - سعة كبيرة 5,500 ميكانيكي 40 لتر FA-T40M - 3,927 سخان - - تبريد وتسخين 2,810 80 لتر AC80L-GWH فلاتر مضادة للبكتيريا 5,779 بالريموت 65 لتر - ريموت كنترول 5,499 فلو 40 لتر - 3 سرعات، 90 وات 3,510 بارد وساخن - - 2 في 1، تحكم باللمس 3,750 تيربو 25 لتر FA-T25M (أسود/ذهبي) تصميم مميز 3,999 سمارت 60 لتر - إصدار أحدث 6,250 40 لتر AC40L-BK فلاتر مضادة للبكتيريا 4,643 صحراوي 85 لتر AC 1185 - 5,350 رقمي 25 لتر FA-T25D شاشة رقمية 5,700 ميني تكييف 5×1 - - محمول وانتعاش شامل 720 تيربو 40 لتر ميكانيكي سعة متوسطة 5,650

التكييفات والمراوح.. أسعار متفاوتة وطلب مرتفع

وبحسب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فقد ارتفعت مبيعات أجهزة التبريد خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن أسعار التكييفات التقليدية تبدأ من 22 ألف جنيه لأجهزة بقدرة 1.5 حصان، وتصل إلى 32 ألف جنيه للأجهزة ذات قدرة 2.25 حصان، باختلاف الشركات والعلامات التجارية.

أما المراوح، فبلغت أسعارها ما بين 1000 إلى 1400 جنيه، وفقًا للنوع والمواصفات، مثل عدد السرعات وقدرات الدوران ووجود ريموت كنترول من عدمه.