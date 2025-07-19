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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع اشتداد موجة الحر.. أسعار التكييف الصحراوي تبدأ من 2800 جنيه

مع اشتداد موجة الحر.. أسعار التكييف الصحراوي تبدأ من 2800 جنيه
مع اشتداد موجة الحر.. أسعار التكييف الصحراوي تبدأ من 2800 جنيه
عبد العزيز جمال

في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة يبحث الكثير عن أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025،و اتجهت أنظار الكثير من المواطنين نحو حلول تبريد أكثر توفيرًا وفاعلية.

أصبحت أجهزة التكييف الصحراوي، والتي أصبحت البديل المثالي للتكييف التقليدي خاصة في المناطق التي يصعب تركيب أجهزة تبريد مركزية بها، أو تلك التي تتمتع بتهوية جيدة.

مع استمرار موجات الحر التي تضرب معظم المحافظات ، شهدت متاجر الأجهزة الكهربائية إقبالًا متزايدًا على أجهزة التكييف الصحراوي التي تقدم تبريدًا فعالًا بتكلفة أقل من التكييفات التقليدية، ما يجعلها الخيار المفضل لدى الكثير من الأسر.

أسعار التكييف الصحراوي في مصر 2025

تتنوع أسعار التكييفات الصحراوية في مصر حسب السعة والموديل والمميزات المرفقة بالجهاز، وفيما يلي رصد لأبرز الأسعار المتداولة في الأسواق حاليًا:

المنتجالسعةالموديل/النوعالمميزاتالسعر بالجنيه
سمارت60 لترFA-M60Wتبريد قوي5,499
ميكانيكي25 لترFA-T25Mتبريد أساسي3,119
تيربو ميكانيكي25 لتر-تدفق هواء قوي3,243
بريفيكس70 لتر-خزان ثلج4,899
متدفق80 لتر-3 سرعات، 180 وات4,400
 90 لتر-سعة كبيرة5,500
ميكانيكي40 لترFA-T40M-3,927
سخان--تبريد وتسخين2,810
 80 لترAC80L-GWHفلاتر مضادة للبكتيريا5,779
بالريموت65 لتر-ريموت كنترول5,499
فلو40 لتر-3 سرعات، 90 وات3,510
بارد وساخن--2 في 1، تحكم باللمس3,750
تيربو25 لترFA-T25M (أسود/ذهبي)تصميم مميز3,999
سمارت60 لتر-إصدار أحدث6,250
 40 لترAC40L-BKفلاتر مضادة للبكتيريا4,643
صحراوي85 لترAC 1185-5,350
رقمي25 لترFA-T25Dشاشة رقمية5,700
ميني تكييف 5×1--محمول وانتعاش شامل720
تيربو40 لترميكانيكيسعة متوسطة5,650

التكييفات والمراوح.. أسعار متفاوتة وطلب مرتفع

وبحسب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، فقد ارتفعت مبيعات أجهزة التبريد خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن أسعار التكييفات التقليدية تبدأ من 22 ألف جنيه لأجهزة بقدرة 1.5 حصان، وتصل إلى 32 ألف جنيه للأجهزة ذات قدرة 2.25 حصان، باختلاف الشركات والعلامات التجارية.

أما المراوح، فبلغت أسعارها ما بين 1000 إلى 1400 جنيه، وفقًا للنوع والمواصفات، مثل عدد السرعات وقدرات الدوران ووجود ريموت كنترول من عدمه.

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