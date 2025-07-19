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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رد فعل نقابة المعلمين على نظام البكالوريا المصرية

الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية
الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية
الديب أبوعلي

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر والعرفان، لمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أنه أحدث نهضة سريعة، وحرك المياه الراكدة في أنهار التعليم وقنواته الإدارية.

وأشار الزناتي - خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة المهن التعليمية - إلى أن وزير التعليم أعاد للمدارس كيانها، ورد إليها أبنائها واقتحم مشكلة العجز بجسارة، واستطاع وضع حلول عملية سريعة ونفذها بجداره وهو من اللحظة الأولى يتصل اتصالاً دائماً بالنقابة ويتبادل معنا الرؤى بهدف التوافق المستمر والتوصل لكل ما يحقق مصلحة المعلم والمتعلم 

وأضاف نقيب المعلمين، أن وزير التربية والتعليم، كان حريصاً على حضور هذه الجمعية العمومية اليوم، لمكانتكم عنده إلا أن ارتباطا بالغ الأهمية قد حال دون تحقيق ذلك.

وأكد الزناتي، أن نقابة المعلمين على تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم، باعتبارها حلقة وصل وثيقة الصلة بين صانع القرار والمعلم، وبين المدرسة والأسرة، بما يضمن أن تظل مصلحة الطالب محوراً لكل جهد وتطوير.

وقال إن النقابة كانت حاضرة بفعالية ومسؤولية في جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع البكالوريا المصرية، وقدمت رؤيتها المستندة إلى خبرة ميدانية عريضة، وعبرت عن ملاحظات جوهرية ومقترحات بناءة حازت على الاهتمام والتقدير وأخذ بها القائمون على المشروع عند مراجعة عدد من محاوره قبل اعتماده من مجلس النواب.

وتابع نقيب المعلمين: من خلال مناقشاتنا مع الوزير والحوار المجتمعي الذي أدرناه في نقابتنا مع المعلمين واستطلاع الآراء، كنا إيجابيين فى مناقشة المقترح، داعيا جموع المعلمين لمساندة ودعم منظومة البكالوريا المصرية، التي تعد نقلة كبيرة تحقق المعادلة الصعبة بالوصول للجامعة دون ارهاق نفسي للأسرة المصرية، والتي تتضمن تخفيف لعدد المواد مما يجعل عملية الاستيعاب سهلة.

وقال الزناتي: ما أعجبني في هذا المشروع هو إنقاذه لأبنائنا أصحاب الظروف والعثرات الذين تهاجمهم مواقف تؤثر على نتائجهم ومن ثم تقضي على مستقبلهم، مختنما: جاء المشروع ليفتح لهم باباً جديداً من الأمل بتعدد المحاولات الامتحانية.

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