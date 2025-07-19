مودرن سبورت يضم صفقة الزمالك الدفاعية

يُعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب محمد يسري لاعب فريق المنصورة السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد صاحب ال٢٠ عامًا والذي يجيد اللعب في مركز المساك من المواهب الواعدة والتي ينتظرها مستقبل كبير خلال المرحلة المقبلة.

محمد يسري هو الصفقة الثامنة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا.