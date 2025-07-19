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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انقضاء الدعوى الجنائية في قضية بدرية طلبة ضد شخص شهر بها

انقضاء الدعوى الجنائية في قضية الفنانة بدرية طلبة ضد شخص شهر بها
انقضاء الدعوى الجنائية في قضية الفنانة بدرية طلبة ضد شخص شهر بها
رامي المهدي

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، حكمها بـانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في البلاغ الذي قدمته الفنانة بدرية طلبة ضد أحد الأشخاص، بتهمة التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأسندت أوراق الدعوى تهمة التشهير بالفنانة بدرية طلبة،عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر رقم هاتفها الشخصي وعنوان سكنها.

كانت الفنانة بدرية طلبة قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعرضت لإساءة وتشهير متعمد من أحد الأشخاص العاملين في الوسط الفني، مشيرة إلى أنه قام بنشر بياناتها الشخصية مرفقة بتعليقات مسيئة، مما تسبب لها في أذى نفسي بالغ، ودفعها لتحريك الدعوى القضائية.

محكمة القاهرة الاقتصادية انقضاء الدعوى الجنائية بدرية طلبة

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