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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الديهي: الذكاء الاصطناعي يستخدم لبث محتوى يهدف لتأليب الشعوب

نشأت الديهي
نشأت الديهي
قسم التوك شو

حذّر الإعلامي نشأت الديهي، من وجود ما وصفه بـ"خطة ممنهجة" تهدف إلى إدارة وتوجيه المزاج العام المصري عبر أدوات تكنولوجية متقدمة، في مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم " المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "يجب أن نكون على وعي كامل بالخطة، هناك تطبيقات ومواقع تغذيك يوميًا بأخبار عن القتل والخراب والإفلاس، حتى أنك كلما دخلت تشعر بالإحباط والقلق، بعض هذه المنصات، حتى لو لم تجد أخبارًا حقيقية، تصنع محتوى سلبيًا لتشويه حالتك النفسية".


تأليب الشعوب والتأثير في وعيهم

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم اليوم في صناعة الأخبار وبث محتوى يهدف لتأليب الشعوب والتأثير في وعيهم، مضيفا "التطبيقات التي ترفع معنويات الشعب الإسرائيلي هي نفسها تُستخدم لتعكير صفو المصريين، الهدف هو السيطرة على الحالة المعنوية للمجتمع، وإبقائه دائمًا في حالة توتر وانتقاد وسلبية".


ولفت إلى أن التريندات المتداولة عبر الإنترنت أصبحت أداة لتشتيت الرأي العام عن القضايا الجوهرية، قائلاً: "نجد موضوعًا مثل الرجل الأمريكي الذي تم تصويره وهو يخون زوجته يتصدر حديث العالم، بينما نحن نتعامل معه وكأنه قضية رأي عام محلي! وكذلك الحال مع خناقات جمهور الأهلي والزمالك، والجدل بين الاتحادين المصري والفلسطيني بسبب اللاعب وسام أبو علي، وكلها تأخذ مساحة مبالغ فيها من اهتمام الناس".


وأشار إلى حوار الدكتور عبد السند يمامة مع الإعلامي مصطفى بكري، وما أُثير حول استخدامه لآية قرآنية في سياق ساخر، هو مثال آخر على انشغال الرأي العام بقضايا سطحية ومفتعلة، مؤكدًا أن كل هذه التفاصيل تُوظّف ضمن مخطط أكبر لصرف المصريين عن أولوياتهم الحقيقية.


واختتم حديثه بالتأكيد على أن المجتمع المصري مستهدف نفسيًا ومعنويًا، داعيًا الجمهور إلى الوعي والتحقق مما يُعرض أمامه، وعدم الانجراف وراء التريندات المصنوعة التي تخدم أجندات خفية.

نشأت الديهي الذكاء الاصطناعي تطبيقات الذكاء الاصطناعي منصات التواصل الاجتماعي الأهلي

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