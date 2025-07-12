نشأت الديهي من مالابو: غينيا الاستوائية بلد أفريقي واعد للاستثمار

أكّد الإعلامي نشأت الديهي، على أهمية تطوير دبلوماسية مصرية جديدة تتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن تواجد مصر في دول أفريقية مثل غينيا الاستوائية يمثل فرصة استراتيجية حقيقية تستدعي تنسيقًا دوليًا على مستوى الرؤى والمواقف.

وأوضح "الديهي" من مالابو خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، خلال زيارته لغينيا الاستوائية أن غينيا الاستوائية تمثل نموذجًا لبلد واعد يتميز بالنظافة والعمران والثقافة، قائلًا “نحن في جزيرة في قلب المحيط الأطلسي، وهناك مساحة حقيقية من الحب والاحترام لمصر وشعبها، نشعر بها في كل تفاصيل الحياة اليومية هنا.”

وأضاف “غينيا الاستوائية تملك فرصًا عظيمة في قطاعات استراتيجية مثل تكرير البترول، ويمكن لمصر أن تستثمر هذه الفرص بما يخدم المصالح المشتركة.”

واستحضر الإرث التاريخي لمصر في دعم حركات التحرر الإفريقية، مؤكدًا أن حب الأفارقة لمصر نابع من الدور الريادي الذي قامت به القاهرة، وخاصة في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلاً: “عبد الناصر كان إفريقي الهوى، وهذا ما زال محفورًا في ذاكرة شعوب القارة.”

واختتم حديثه، بالتأكيد على ضرورة ترسيخ ثقافة الشراكة والتكامل بين الدول الإفريقية، مضيفًا: “نحن لسنا مجرد رقم على الخريطة، بل شركاء في صناعة التغيير، وعلينا أن نرسخ هذا الوعي في وجدان الشعوب.”