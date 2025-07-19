قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الطائرة ينفذ خطة انتقاء العناصر المميزة لمنتخب الشاطئية بالمحافظات
ست الستات .. أغنية جديدة من صفاء أبو السعود للمرأة المصرية
الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر
أسعار السجائر الآن بعد الزيادة محلي ومستورد
انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف ورم المخ أبرزها نوع خاص من الصداع
حزب صوت مصر: العلاقات المصرية السعودية تؤكد وحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة
وزير الخارجية الأسبق: مصر والسعودية أعمدة الاستقرار والسلام
هآرتس: لأول مرة إسرائيل تتفاوض مع حماس على إنهاء الحرب وليس صفقات التبادل وحدها
تنظيم الاتصالات: خطة حياة كريمة توسع الخدمات في القرى المحرومة
رابط التقديم في معاهد تمريض الأزهر التابعة للمستشفيات الجامعية.. سجل الآن
أبرز 5 سيارات SUV في السوق المصري.. أسعار ومواصفات
رسميا.. بيع أحمد عبد القادر للحزم السعودي بـ600 ألف دولار و30% من إعادة البيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف ورم المخ أبرزها نوع خاص من الصداع

ورم المخ
ورم المخ
اسماء محمد

يعد ورم المخ من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان لذا من المهم اكتشاف الأعراض بشكل مبكر لتجنب المضاعفات.


ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تختلف مؤشرات ورم الدماغ وأعراضه باختلاف حجم ورم الدماغ وموقعه. 

وقد تعتمد الأعراض أيضًا على مدى سرعة نمو ورم الدماغ، التي تسمى أيضًا درجة الورم.

قد تشمل المؤشرات والأعراض العامة الناتجة عن أورام الدماغ:

صداعًا أو ضغطًا في الرأس يكون أشد في الصباح.
صداعًا يتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة.
نوبات صداع توصف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي.
الغثيان أو القيء.
مشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.
فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.
صعوبة الاتزان.
مشكلات التحدث.
الشعور بالتعب الشديد.
الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية.
مشكلات الذاكرة.
مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.
تغيرات في الشخصية أو السلوك.
نوبات الصرع، خاصةً إذا لم يكن هناك سوابق للإصابة بنوبات الصرع.
مشكلات في السمع.
الدوخة أو الشعور بأن العالم يدور، ويسمى أيضًا الدوار.
الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.
تسبب أورام الدماغ غير السرطانية في الأغلب أعراضًا تتطور ببطء ويُطلق أيضًا على أورام الدماغ غير السرطانية اسم أورام الدماغ الحميدة. وقد تسبب أعراضًا بسيطة لا تلاحظها في البداية. وربما تأخذ الأعراض في التفاقم على مدار أشهر أو سنوات.

تسبب أورام الدماغ السرطانية أعراضًا تتفاقم بسرعة ويُطلق أيضًا على أورام الدماغ السرطانية اسم سرطانات الدماغ أو أورام الدماغ الخبيثة وتسبب أعراضًا تظهر فجأة، وتتفاقم خلال أيام أو أسابيع.

الصداع الناتج عن أورام الدماغ
الصداع هو أكثر أعراض أورام الدماغ شيوعًا. ويتعرض حوالي نصف المصابين بأورام الدماغ للإصابة بالصداع قد يحدث الصداع نتيجة ضغط ورم دماغي آخذ في النمو على الخلايا السليمة المحيطة ب أو يمكن أن يسبب الورم الدماغي حدوث تورم في الدماغ يزيد بدوره من الضغط في الرأس ويؤدي إلى الصداع.

عادةً ما يزداد ألم الصداع الذي تسببه أورام الدماغ عند الاستيقاظ صباحًا لكن يمكن الشعور به في أي وقت ويصاب بعض الأشخاص بحالات صداع توقظهم من النوم وكثيرًا ما تسبب حالات الصداع الناتجة عن أورام الدماغ ألمًا يزداد سوءًا مع السعال أو الإجهاد و غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بأورام الدماغ أن الصداع الذين يشعرون به يشبه الصداع الناتج عن التوتر. بينما يشبهه بعض الأشخاص بالشقيقة (الصداع النصفي).

قد تسبب أورام الدماغ التي تصيب مؤخرة الرأس صداعًا مع ألم في الرقبة وفي حال كان الورم الدماغي موجودًا في مقدمة الرأس، فقد يشبه الصداع ألم العين أو ألم الجيوب الأنفية.

ورم المخ ورم الدماغ اورام الدماغ أعراض أورام الدماغ أعراض ورم المخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع صدي البلد .. تفاصيل عاجلة الآن

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

70 جيجا مجانًا.. قرار عاجل بشأن عملاء الإنترنت الأرضي وخصم 30% من الفاتورة الشهرية

نتيجة الثانوية العامة 2025

سجل الآن .. نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد مجاناً

وفاة الأمير النائم

وداع الأمير النائم .. نهاية قصة امتدت عشرين عامًا بين الأمل والصمت

مرتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

وفاة الأمير النائم.. نهاية الحكاية التي أبكت الملايين 20 عامًا

انا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

أنا مظلومة.. هدير عبدالرازق تصرخ لحظة ضبطها في القاهرة الجديدة

بائع العسلية

من التعاطف إلى الاتهام بالاتجار بالبشر .. القصة الكاملة لـلطفل"بائع العسلية"ووالده

ترشيحاتنا

صحة الفم

تحذير .. أمراض الأسنان والفم مؤشر لمشكلات يعاني منها الجسد

ورم المخ

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ ورم المخ

رئيس شركة عالمية في ورطة

رئيس شركة عالمية في ورطة .. شاشة عملاقة تفضح علاقته والصورة تهدد بفقد نصف ثروته

بالصور

علاقة ارتفاع الضغط والسكر بأمراض الكلى

الضغط
الضغط
الضغط

حل وشيك للأزمة .. وسام أبو علي يقترب من كولومبوس الأمريكي والأهلي يوافق

وسام أبو علي
وسام أبو علي
وسام أبو علي

دكاترة كتير مش بتاخد بالها منه .. سبب غير متوقع وراء ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم

افتتاح فرع جديد للقلعة الحمراء في الساحل الشمالي بعروض خاصة لجماهير الأهلي

شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء
شركة القلعة الحمراء

فيديو

اطول كسوف شمسى

الدنيا هتبقي ليل في عز الضهر .. أطول كسوف شمسي بالأقصر

ايمان عبد اللطيف

ظهرت عليه نفس الأعراض.. ماذا حدث لوالد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا؟

ايمان عبد اللطيف

بعد ظهوره في حفل راغب علامة ..إمام عاشور يخضع لفحوصات جديدة

ايمان عبد اللطيف

رد فعل حاسم من الزمالك على ظهور فتوح في حفل بالساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد