انتبه .. علامات غير متوقعة تكشف ورم المخ أبرزها نوع خاص من الصداع

يعد ورم المخ من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان لذا من المهم اكتشاف الأعراض بشكل مبكر لتجنب المضاعفات.



ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تختلف مؤشرات ورم الدماغ وأعراضه باختلاف حجم ورم الدماغ وموقعه.

وقد تعتمد الأعراض أيضًا على مدى سرعة نمو ورم الدماغ، التي تسمى أيضًا درجة الورم.

قد تشمل المؤشرات والأعراض العامة الناتجة عن أورام الدماغ:

صداعًا أو ضغطًا في الرأس يكون أشد في الصباح.

صداعًا يتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة.

نوبات صداع توصف أحيانًا بأنها شبيهة بالصداع الناتج عن التوتر أو الصداع النصفي.

الغثيان أو القيء.

مشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.

فقدان الإحساس أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.

صعوبة الاتزان.

مشكلات التحدث.

الشعور بالتعب الشديد.

الشعور بالتشوش في ممارسة الأمور اليومية.

مشكلات الذاكرة.

مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

نوبات الصرع، خاصةً إذا لم يكن هناك سوابق للإصابة بنوبات الصرع.

مشكلات في السمع.

الدوخة أو الشعور بأن العالم يدور، ويسمى أيضًا الدوار.

الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.

تسبب أورام الدماغ غير السرطانية في الأغلب أعراضًا تتطور ببطء ويُطلق أيضًا على أورام الدماغ غير السرطانية اسم أورام الدماغ الحميدة. وقد تسبب أعراضًا بسيطة لا تلاحظها في البداية. وربما تأخذ الأعراض في التفاقم على مدار أشهر أو سنوات.

تسبب أورام الدماغ السرطانية أعراضًا تتفاقم بسرعة ويُطلق أيضًا على أورام الدماغ السرطانية اسم سرطانات الدماغ أو أورام الدماغ الخبيثة وتسبب أعراضًا تظهر فجأة، وتتفاقم خلال أيام أو أسابيع.

الصداع الناتج عن أورام الدماغ

الصداع هو أكثر أعراض أورام الدماغ شيوعًا. ويتعرض حوالي نصف المصابين بأورام الدماغ للإصابة بالصداع قد يحدث الصداع نتيجة ضغط ورم دماغي آخذ في النمو على الخلايا السليمة المحيطة ب أو يمكن أن يسبب الورم الدماغي حدوث تورم في الدماغ يزيد بدوره من الضغط في الرأس ويؤدي إلى الصداع.

عادةً ما يزداد ألم الصداع الذي تسببه أورام الدماغ عند الاستيقاظ صباحًا لكن يمكن الشعور به في أي وقت ويصاب بعض الأشخاص بحالات صداع توقظهم من النوم وكثيرًا ما تسبب حالات الصداع الناتجة عن أورام الدماغ ألمًا يزداد سوءًا مع السعال أو الإجهاد و غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بأورام الدماغ أن الصداع الذين يشعرون به يشبه الصداع الناتج عن التوتر. بينما يشبهه بعض الأشخاص بالشقيقة (الصداع النصفي).

قد تسبب أورام الدماغ التي تصيب مؤخرة الرأس صداعًا مع ألم في الرقبة وفي حال كان الورم الدماغي موجودًا في مقدمة الرأس، فقد يشبه الصداع ألم العين أو ألم الجيوب الأنفية.