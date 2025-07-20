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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق الإصدار التجريبي الثالث من Android 16 QPR1 لأجهزة بيكسل

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل الإصدار التجريبي الثالث من تحديث Android 16 QPR1 لأجهزة بيكسل، وذلك استعدادًا للإصدار المستقر المتوقع في سبتمبر المقبل.

 وتُعرف هذه الإصدارات الفصلية (Quarterly Platform Releases) بأنها تتضمن تغييرات أكبر من مجرد إصلاحات للأخطاء التي يتم إصدارها شهريًا، وعادةً ما تكون مستقرة نسبيًا وتصدر كنسخ تجريبية وليس كإصدارات للمطورين فقط.

مناسبة للاستخدام العام

بحسب جوجل، فإن هذه الإصدارات "مناسبة للاستخدام العام"، ما يعني أن بإمكان المستخدمين الاعتماد عليها بشكل يومي، خاصة أن Android 16 QPR1 يتوقع أن يكون أكثر استقرارًا مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي في سبتمبر.

تطبيق مخصص للإبلاغ عن المشكلات

يتوفر تطبيق Android Beta Feedback على أجهزة بيكسل، ويتيح للمستخدمين إرسال ملاحظاتهم والمشكلات التي يواجهونها مباشرة من خلال درج التطبيقات أو من خلال الإعدادات السريعة، ليتم رفعها إلى متتبع مشكلات جوجل. كما يمكن التفاعل مع مجتمع النسخ التجريبية على منصة Reddit.

الأجهزة الداعمة للتحديث الجديد

يتوفر الإصدار Android 16 QPR1 Beta 3 (برقم بناء BP31.250610.004) مع تحديث الأمان لشهر يوليو 2025، على الأجهزة التالية من جوجل:

بيكسل 6

بيكسل 6 برو

بيكسل 6a (لم يتوفر التحديث حاليًا)

بيكسل 7

بيكسل 7 برو

بيكسل 7a

بيكسل 8

بيكسل 8 برو

بيكسل 8a

بيكسل 9

بيكسل 9 برو

بيكسل 9 برو XL

بيكسل 9 برو فود (Pixel 9 Pro Fold)

بيكسل 9a

بيكسل فود (Pixel Fold)

بيكسل تابلت (Pixel Tablet)

بالإضافة إلى محاكي أندرويد (Android Emulator)

طرق التحديث

يمكن للمستخدمين الاشتراك في برنامج Android Beta للحصول على التحديث عبر الهواء (OTA)، كما يمكن تثبيت التحديث يدويًا من خلال عملية "الفلاش" أو "السيدلود".

وعلى سبيل المثال، يبلغ حجم التحديث على جهاز Pixel 9a حوالي 529 ميجابايت عبر OTA.

جوجل شركة جوجل Android 16 QPR1

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