حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

تصدرت كيكة الدخن تريند السوشيال ميديا ولذلك إليكِ طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي بخطوات سهلة وطعم شهي، وهي وصفة مشهورة في الخليج ومناسبة للفطور أو القهوة:



المكونات:

1 كوب دقيق دخن

1 كوب زبادي

½ كوب سكر (يمكنكِ تعديل الكمية حسب الرغبة)

½ كوب زيت نباتي

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

(اختياري: نصف ملعقة صغيرة قرفة أو هيل مطحون لإضافة نكهة مميزة)

- طريقة التحضير:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بالزبدة أو الزيت، ورشيه بالدقيق أو غلفيه بورق زبدة.



2. في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.



3. أضيفي الزبادي والزيت واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.



4. في وعاء آخر، اخلطي دقيق الدخن مع البيكنج باودر ورشة الملح (والقرفة أو الهيل إن رغبتِ).



5. أضيفي خليط الدقيق إلى المكونات السائلة تدريجيًا مع التحريك حتى تحصلي على خليط متجانس بدون كتل.



6. اسكبي الخليط في القالب، وادخليه الفرن لمدة 30–40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بطرف عود خشبي، إذا خرج نظيفًا فهي نضجت).



7. اتركيها تبرد قليلًا، ثم زينيها حسب الرغبة (سكر بودرة، عسل، أو طحينة وتمر).



ملاحظات:

يمكنكِ استخدام طحين دخن ناعم للحصول على قوام أفضل.

يمكن إضافة تمر مفروم أو مكسرات داخل الخليط لمذاق أغنى.