قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول البلوجر روكي أحمد المتهمة بتسهيل الدعــ...ارة للمحكمة
مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة: ننتظر دخول 3 شاحنات طبية والاحتياج في غزة كبير للغاية
محطات هامة في رحلة مرسيدس منذ تأسيسها حتى الآن؟
فيديو يثير الجدل.. القصة الكاملة لواقعة حفل كولدبلاي| ماهو مصير ثروة الزوج؟
الزمالك يعلن عن صفقة أجنبية جديدة .. تفاصيل
خطة حكومية لتحقيق توازن اقتصادي| نواب البرلمان: تنويع التمويل مفتاح النجاح.. ودعم القطاع الخاص خطوة مفصلية لاستدامة التنمية
من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية
محمد حمدي: المرور جنب الزمالك شرف.. والكرة حزينة لاعتزال شيكابالا
القاهرة الإخبارية: غزة تقترب من كارثة إنسانية والمجاعة تهدد حياة السكان
قائمة منتخب مصر لسلاح الشيش لبطولة العالم بجورجيا 2025
حكم قول «آمين» عقب قراءة الفاتحة في الصلاة وموافقتها تأمين الملائكة في السماء
الداخلية: كشف مخطط لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
ريهام قدري

تصدرت كيكة الدخن تريند السوشيال ميديا ولذلك إليكِ طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي بخطوات سهلة وطعم شهي، وهي وصفة مشهورة في الخليج ومناسبة للفطور أو القهوة:
 

 المكونات:

1 كوب دقيق دخن

1 كوب زبادي

½ كوب سكر (يمكنكِ تعديل الكمية حسب الرغبة)

½ كوب زيت نباتي

2 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

(اختياري: نصف ملعقة صغيرة قرفة أو هيل مطحون لإضافة نكهة مميزة)

- طريقة التحضير:

1. سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني قالب الكيك بالزبدة أو الزيت، ورشيه بالدقيق أو غلفيه بورق زبدة.


2. في وعاء، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يصبح الخليط فاتح اللون وهش.


3. أضيفي الزبادي والزيت واخلطي جيدًا حتى تتجانس المكونات.


4. في وعاء آخر، اخلطي دقيق الدخن مع البيكنج باودر ورشة الملح (والقرفة أو الهيل إن رغبتِ).


5. أضيفي خليط الدقيق إلى المكونات السائلة تدريجيًا مع التحريك حتى تحصلي على خليط متجانس بدون كتل.


6. اسكبي الخليط في القالب، وادخليه الفرن لمدة 30–40 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بطرف عود خشبي، إذا خرج نظيفًا فهي نضجت).


7. اتركيها تبرد قليلًا، ثم زينيها حسب الرغبة (سكر بودرة، عسل، أو طحينة وتمر).


 ملاحظات:

يمكنكِ استخدام طحين دخن ناعم للحصول على قوام أفضل.

يمكن إضافة تمر مفروم أو مكسرات داخل الخليط لمذاق أغنى.

كيكة الدخن كيكة الدخن بالزبادي طريقة عمل كيكة الدخن طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

الثانوية العامة

نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

ترشيحاتنا

هدير عبدالرازق

المخدرات السبب.. محامي زوج هدير عبد الرازق يفجر مفاجآت عن فيديو الضرب

ايمان عبد اللطيف

بيعالجها من الإدمـ.ان.. تفاصيل مثيرة بعد تسريب فيديو هدير عبد الرازق وزوجها

كاميرا تكشف السر

كانا فى علاقه سرية يحتضنان بعضهما .. كاميرا تكشف السر وتفضح رئيس شركة متزوج

بالصور

حلوي أهل الخليج .. طريقة عمل كيكة الدخن بالزبادي

كيكة الدخن
كيكة الدخن
كيكة الدخن

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى

بربع مليون جنيه .. مايا دياب بفستان لون الكراميل تثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد