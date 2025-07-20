مبادرة عارف لتعريف الصم والبكم وضعاف السمع كنوز التراث المصري.. تفاصيل

تحدثت أميرة صديق مدير المشروعات بمركز توثيق التراث الحضاري بمكتبة الإسكندرية، عن تفاصيل مبادرة "عارف" لتمكين الصم والبكم وضعاف السمع من معرفة كنوز التراث المصري.

وقالت أميرة صديق، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن المبادرة تستهدف توعية المواطنين بالتراث المصري بشتى النواحي وفي مختلف العصور، متابعة: تم انتاج العديد من الأفلام التراثية التوعوية.

ولفتت إلى أن المبادرة تستهدف توفير الفيديوهات بلغة الإشارة، لكي تصل إلى جميع المواطنين، وخاصة فئات الصم والبكم.

واسترسلت: وفرنا منصة تضم كافة الأفلام، وهي منصة مجانية لتعزيز الهوية المصرية لدي جميع الفئات وبمختلف اللغات، مشددة على أن مدة الأفلام قصيرة، ولا تتجاوز الـ 3 دقائق.