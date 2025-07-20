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التعريف بكنوز مصر لأول مرة بلغة الإشارة عبر مبادرة عارف.. تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التعريف بكنوز مصر لأول مرة بلغة الإشارة عبر مبادرة عارف.. تفاصيل

مكتبة الإسكندرية تتيح كنوز التراث المصري باطلاق سلسلة ”عارف” بلغة الإشارة
مكتبة الإسكندرية تتيح كنوز التراث المصري باطلاق سلسلة ”عارف” بلغة الإشارة
إسراء صبري

قال الدكتور أيمن سليمان مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، إنّ إطلاق نسخة بلغة الإشارة من سلسلة "عارف" يأتي في إطار سعي المكتبة إلى إتاحة الثقافة لجميع فئات المجتمع، لا سيما فئة ذوي الهمم. 

وأضاف في تصريحات مع الإعلاميين محمد جاد، آية الكفوري، وعهد العباسي، ببرنامج "صباح جديد"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المكتبة بدأت منذ عامين العمل على تطوير منتجات معرفية وثقافية تستهدف فئة الشباب، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية لديهم، موضحًا أن الوصول إلى هذه الفئة لا يجب أن يكون انتظارًا، بل مبادرة حقيقية تذهب إليهم بمحتوى مبسط وجذاب.

وتابع، أنّ  سلسلة "عارف أصلك مستقبلك" تتضمن خطة لإنتاج 100 فيلم وثائقي قصير، تتراوح مدته من دقيقتين إلى 3 دقائق، تغطي التراث المصري القديم والقبطي والإسلامي والمعاصر، بالإضافة إلى التراث الطبيعي، وقد جرى حتى الآن إنتاج 33 فيلمًا، تمت ترجمتها إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، إلى جانب النسخة الجديدة بلغة الإشارة، التي تمثل نقلة نوعية في جعل هذا المحتوى متاحًا لفئة الصم وضعاف السمع.

وأوضح الدكتور سليمان أن المواضيع المختارة للسلسلة تم انتقاؤها بعناية من خلال فريق متخصص، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات والاهتمامات التي تعزز معرفة الشباب بتراثهم، ومن بين الموضوعات التي تم تناولها: أول زرافة تصل أوروبا مهداة من محمد علي إلى ملك فرنسا، وتاريخ رحلات الملكة حتشبسوت إلى بلاد بونت، والأنشطة اليومية للمصريين القدماء، وقد تم إشراك ذوي الهمم في اختيار الموضوعات المناسبة لهم، وتقديم اقتراحاتهم التي سُجّل بعضها لتُذكر لاحقًا كمساهمات شخصية ضمن الحلقات.

وأكد الدكتور أيمن أن التفاعل الذي لقيته النسخة بلغة الإشارة كان لافتًا، حيث شعر المشاركون من ذوي الهمم أن هذا العمل أُنتج خصيصًا لهم. وقد ظهرت السعادة واضحة في وجوههم خلال العروض التفاعلية، وقدموا آراءً واقتراحات حول موضوعات جديدة يودون رؤيتها، مثل قلعة قايتباي والآثار الغارقة. 

وأوضح أن إعداد النسخة بلغة الإشارة استند إلى إشراف خبراء مختصين، مع مراعاة تبسيط السيناريوهات وتوضيح العناصر البصرية بما يتناسب مع طبيعة التلقي لدى هذه الفئة. وأضاف أن الخطط المستقبلية تشمل تطوير نسخة مخصصة لضعاف البصر، لتصبح السلسلة شاملةً لكل فئات أصحاب الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقهم الطبيعي في المعرفة والثقافة.

التراث الحضاري توثيق التراث الحضاري لغة الإشارة ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

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