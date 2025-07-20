انطلاق امتحانات الدور الثاني للنقل الأزهري في جنوب سيناء

انطلقت اليوم الأحد امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل المختلفة بالتعليم الأزهري في مدن جنوب سيناء، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس 31 يوليو الجاري.

استعدادات مكثفة وتجهيزات للجان

وقال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، بأن اليوم شهد انطلاق أول أيام امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، داخل المعاهد الأزهرية المنتشرة في مدن المحافظة.

وأكد الدكتور بدير أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للامتحانات، حيث جرى تجهيز اللجان بالكامل وتزويدها بالمراوح، وذلك لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء خلال فترة الامتحانات وتم رفع درجات الاستعداد القصوى لجميع الصفوف المشمولة بالامتحانات، وتشمل الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي الأزهري، والصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي بشعبتيهما العلمية والأدبية.

تفاصيل امتحانات اليوم الأول

تُجرى الامتحانات بشكل منتظم داخل المعاهد الأزهرية في كافة مدن المحافظة. وجاء جدول امتحانات اليوم الأول كالتالي:

* لطلاب الصف الثالث الابتدائي: يؤدون امتحان مادة القرآن الكريم من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا.

لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي: يؤدون امتحان مادة القرآن الكريم من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، تليها مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

امتحانات النقل الإعدادي والثانوي

لطلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري: يؤدون امتحان مادة الفقه من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، ثم امتحان اللغة العربية (ورقة أولى – النحو) من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

لطلاب الصف الثاني الإعدادي: يؤدون امتحان مادة الفقه من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، ثم امتحان اللغة العربية (ورقة أولى – النحو والصرف) من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

امتحانات النقل الثانوي الأزهري

لطلاب الصف الأول الثانوي العلمي: يؤدون امتحان مادة الفقه من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، ثم امتحان الجبر وحساب المثلثات من الساعة 11:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا.

* لطلاب الصف الثاني الثانوي العلمي: يؤدون امتحان مادة الفقه من الساعة 9:00 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، ثم امتحان الرياضيات البحتة من الساعة 11:30 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا.

توجيهات لضمان سير الامتحانات

وأوضح الدكتور بدير أنه أصدر توجيهات مشددة بضرورة حسن معاملة الطلاب داخل اللجان، والتصدي بحزم لأي ظواهر تتعلق بالغش الفردي أو الجماعي. كما تم التأكيد على منع دخول الهواتف المحمولة إلى داخل اللجان سواء للطلاب أو المراقبين، ويُسمح فقط لرئيس اللجنة بالاحتفاظ بهاتفه للمتابعة والتواصل الخاص بسير الامتحانات.