انفوجراف.. جهود وزارة الزراعة لدعم الثروة الحيوانية والداجنة

الأحد 20/يوليو/2025 - 12:25 م 7/20/2025 12:25:12 PM

أعدت وزارة الزراعة انفوجراف أوضحت فيه جهودها لدعم الثروة الحيوانية فى الفترة من بداية 2024 إلى 30 يونيو 2025 وجاءت كالتالي



تسهيل التراخيص وتيسير الإجراءات

13,092 ترخيص تشغيل (تجديد وأول مرة).

6,052 تصريح لمزاولة نشاط تربية الماشية للمربي الصغير.

1,450 ترخيص عبر المنصات الرقمية.

632 موافقة فنية لإقامة مشروعات في الظهير الصحراوي.

دعم الأعلاف وضمان الجودة



8,702 تسجيلة أعلاف ومكونات:

5,638 محلية

3,064 مستوردة

متابعة 538 مصنع أعلاف (1,196 وحدة إنتاج).

95 لجنة تفتيش مفاجئ على 126 مصنع أعلاف.

الدعم الفني والإرشاد للمربين



41 ندوة توعوية لصغار المربين.

حصر مزارع البيض المتوقفة وربطها بتمويلات من البنك الزراعي لإعادة التشغيل.



تقديرات الإنتاج لعام 2025 مقارنة بعام 2024



1.6 مليار طائر دجاج أبيض (2024: 1.4 مليار)

16 مليار بيضة مائدة (2024: 14 مليار)

600 ألف طن لحوم حمراء (2024: 555 ألف طن)

7 مليون طن ألبان طازجة (2024: 6.5 مليون طن)

المشروع القومي للبتلو وتطوير الألبان



993 مليون جنيه لـ 1,312 مستفيد (2024-2025)

إجمالي التمويل: 9.5 مليار جنيه لـ 44,800 مستفيد

تطوير 46 مركز ألبان (إجمالي 296 مركزًا)

متابعة صحة القطعان ودعم السوق



تكثيف المتابعات والفحوصات على مزارع الدواجن

فتح الاستيراد: البيض المخصب والكتاكيت

التعامل مع 140 شكوى إلكترونية

تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج

تصدير أعلاف ودواجن مجمدة ومصنّعة لبعض الدول