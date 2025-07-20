بايرن ميونخ يجهز عرضًا ثالثًا لضم لويس دياز

يواصل نادي بايرن ميونخ مساعيه للتعاقد مع الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يجهز النادي البافاري عرضًا ثالثًا من أجل إقناع "الريدز" بالتخلي عن لاعبه.

وكشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن دياز يُعد الهدف الأول لإدارة بايرن لتدعيم مركز الجناح، وأن مفاوضات الناديين ستتواصل رغم رفض ليفربول عرضين سابقين لبيع اللاعب.

وأوضح رومانو أن بايرن وضع اسم النجم الشاب ماليك فوفانا، جناح أولمبيك ليون، ضمن قائمة الخيارات البديلة، في حال فشلت صفقة دياز.

وكان لويس دياز ضمن أولويات برشلونة أيضًا هذا الصيف، قبل أن ينجح النادي الكتالوني مؤخرًا في التعاقد مع ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.