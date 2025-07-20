الزمالك يكتفي بتدريبات في "الجيم" بعد وديتي رع والشمس

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة صباح اليوم الأحد، في صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة خلال معسكر العاصمة الإدارية المقام حالياً استعداداً للموسم الجديد.

وفضل الجهاز الفني اكتفاء اللاعبين بخوض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم بعد خوض وديتي رع والشمس مؤخراً، في إطار الاستعداد للموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت بالأمس.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أخيرة أمام وادي دجلة يوم الجمعة المقبل قبل ختام المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية.