ترامب: قرار التحرك في شيكاغو قد يصدر خلال الأيام المقبلة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال إن قرار التحرك في شيكاغو قد يصدر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه يخطط لإجراء محادثة هاتفية "قريبًا جدًا" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه "ليس سعيدًا إطلاقًا" بشأن الوضع الحالي في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن النزاع القائم يثير قلق الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن عددًا من القادة الأوروبيين سيزورون واشنطن خلال اليومين المقبلين، كلٌّ على حدة، لمناقشة سبل التهدئة وإيجاد حلول دبلوماسية للنزاع الروسي الأوكراني.

وقال ترامب: "نحن نعمل مع شركائنا الأوروبيين بشكل وثيق، وسأجري مكالمة مع الرئيس بوتين قريبًا جدًا".