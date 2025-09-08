قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتراطات جديدة للتصرف فى العقارات للمشروعات بنظام حق الانتفاع
الأزهر يُحذِّر من لعبة إلكترونية شهيرة: تهدد سلامة الأبناء وتعرِّضهم لاستغلالٍ مُؤذٍ
تدريب 10 آلاف معلم على برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
واقعة غريبة.. لامين يامال يفقد جواز سفره في تركيا
الصناعة تنفي إلغاء "بروتوكول الشحن الصيني" الخاص بالسيارات الكهربائية
الإحصاء: 9.2% نسبة تراجع معدل الأمية في مصر
تدبر ولا تتكبر.. عمرو أديب عن لقاح لـ السرطان وسكر الأطفال بالمجان
الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي
تراجع عدد الطلاب الحاصلين على صفر| 7 مكاسب لنجاح البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
شباب مخطئ والأمن يتصدى.. أحدث جريمتين على السوشيال ميديا
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
مش هترشح لمجلس الشعب.. وفاء عامر ترد على علاقتها بـ إبراهيم شيكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي

غزة- أرشيفية
غزة- أرشيفية
أ ش أ

 قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين نتيجة تحدي إسرائيل للقانون الدولي، وتجاهل المجتمع الدولي لما يحدث هناك.


ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن فليتشر قوله: "إن أحدث أمر نزوح أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة، وفي خضم هجوم عسكري كبير.. هناك فرصة ضئيلة - حتى نهاية سبتمبر الجاري - لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، لكن هذه الفرصة تتلاشى بسرعة، ما زلنا نصر على إمكانية وقف هذا الرعب".

ودعا فليتشر، إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وإطلاق سراح الرهائن والفلسطينيين المعتقلين تعسفيا، ووقف إطلاق النار.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤخرا أن الهجوم المستمر على مدينة غزة اشتد، مما زاد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمرافق التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة "أجيث سونجاي": "إن نحو مليون فلسطيني لا يزالون في شمال غزة، وهم يدفعون الآن إلى مناطق تتقلص باستمرار غرب قطاع غزة في ظروف إنسانية عصيبة.

الأمين الموت الدمار إسرائيل المدنيين الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

أول دعوى أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025.. الحكومة تعلن مفأجاة للموظفين

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

أحمد كجوك

«كوجاك بدل كجوك».. وزير المالية يكشف السر وراء تغيير اسم عائلته ويؤكد: «أنا أهلاوي»

المتهم

بعد القبض عليه .. قرار بشأن البلوجر عمر فرج وشقيقه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

عمرو أديب

تعليق مثير من عمرو أديب على بحيرة غامضة بصحراء المنيا

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية ختام الأحد

ترشيحاتنا

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لبحث تنفيذ مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل للشباب

معارض " أهلاً مدارس "

افتتاح معرض أهلاً مدارس بإدفو ضمن 9 معارض بأسوان

بدأ انشاء مستشفى الأورام في منوف

إنشاء مستشفى الأورام بمنوف .. تفاصيل مهمة

بالصور

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت
أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين
مواقيت الصلاة اليوم الأثنين

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة

مى عز الدين
مى عز الدين
مى عز الدين

حذفت كل صورها .. أسما شريف منير بالحجاب تثير السوشيال ميديا | تفاصيل

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد