الأمم المتحدة: موت وتجويع وتشريد الفلسطينيين سببه تحدي إسرائيل للقانون الدولي

قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن الموت والدمار والتجويع وتشريد المدنيين الفلسطينيين نتيجة تحدي إسرائيل للقانون الدولي، وتجاهل المجتمع الدولي لما يحدث هناك.



ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن فليتشر قوله: "إن أحدث أمر نزوح أصدرته إسرائيل بحق الفلسطينيين في مدينة غزة يأتي بعد أسبوعين من تأكيد المجاعة، وفي خضم هجوم عسكري كبير.. هناك فرصة ضئيلة - حتى نهاية سبتمبر الجاري - لمنع انتشار المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، لكن هذه الفرصة تتلاشى بسرعة، ما زلنا نصر على إمكانية وقف هذا الرعب".

ودعا فليتشر، إلى إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين، وتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وإطلاق سراح الرهائن والفلسطينيين المعتقلين تعسفيا، ووقف إطلاق النار.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مؤخرا أن الهجوم المستمر على مدينة غزة اشتد، مما زاد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمرافق التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة "أجيث سونجاي": "إن نحو مليون فلسطيني لا يزالون في شمال غزة، وهم يدفعون الآن إلى مناطق تتقلص باستمرار غرب قطاع غزة في ظروف إنسانية عصيبة.