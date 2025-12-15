فيلم الفتوى وقضايا الواقع الإنساني يوثق جهود الإفتاء في مواجهة التحديات المعاصرة

شهدت فعاليات الندوة الدولية الثانية، التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، عرض فيلم تسجيلي بعنوان «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني.. نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة»، وذلك خلال الجلسات الافتتاحية للندوة المنعقدة صباح اليوم الإثنين.

وجاء عرض الفيلم في إطار الفعاليات المقامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستمر على مدار يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، بمشاركة موسعة من كبار العلماء والمفتين من مختلف دول العالم، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة المصرية، ونخبة من علماء الأزهر الشريف.

واستعرض الفيلم الدور المحوري للفتوى في التعامل مع القضايا الإنسانية المعاصرة، مسلطًا الضوء على أهمية الاجتهاد الرشيد في مواكبة التحولات الاجتماعية والفكرية التي يشهدها العالم، مع التأكيد على مركزية الإنسان في الخطاب الإفتائي، وضرورة مراعاة الواقع ومتغيراته دون الإخلال بثوابت الشريعة الإسلامية.

كما تناول الفيلم جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم في تعزيز منهج الوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، وتقديم فتاوى منضبطة تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتدعم قيم التعايش والسلام بين الشعوب.

ولاقى الفيلم تفاعلًا لافتًا من الحضور، لما تضمنه من رسائل فكرية وإنسانية تعكس أهداف الندوة ومحاورها، وتؤكد على أهمية تطوير الخطاب الإفتائي بما يتناسب مع تحديات العصر، ويعزز من دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمعات والإنسانية جمعاء.