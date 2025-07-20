من المسرح إلى السينما.. قصور الثقافة تفتح أبواب الإبداع في أسبوع فني متنوع

حين تتقد الروح المصرية بشغف الفن والمعرفة، وتُفتح نوافذ الضوء على خشبات المسارح، وفي بهو الكتب، وتحت سماء المدن الساحلية... تمتد يد الثقافة لتمسّ القلوب، وتوقظ الطاقات الخلاقة في كل ركن من أركان الوطن.

في مشهد يتجاوز فكرة الفعالية إلى فعل الحياة ذاته، تنطلق هذا الأسبوع فعاليات متنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، لتغزل خريطة إبداعية حافلة بالعروض والمبادرات واللقاءات، تعبر من خلالها الثقافة المصرية عن نفسها بكل ألوانها وأصواتها.

من "صيف بلدنا" على شواطئ الإسكندرية ومطروح والعلمين، إلى المسرح القومي بعروضه اللافتة، إلى الورش الفنية، والمؤتمرات، والقراءة، وذكرى الثورة التي لم تخفت نارها في الذاكرة... تتجلى الثقافة كقوة ناعمة لا تهدأ، ومشروع وطني متجدد.

"صيف بلدنا".. عروض فنية بالإسكندرية ومطروح والعلمين

تتواصل هذا الأسبوع فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" الذي تنظمه الهيئة في عدد من المحافظات الساحلية، حيث يشهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية حفلات يومية في الثامنة مساء، تتضمن عروضا لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، والتنورة التراثية (اليوم الأحد والاثنين)، إلى جانب فرقة الأنفوشي الاستعراضية.

وتعرض لوحات من فلكلور مدن القناة من خلال فرقة بورسعيد للفنون الشعبية يومي 22 و23 يوليو، يليها حفل موسيقي لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية في 24 يوليو، ثم عرض للإنشاد الديني يوم 25، وتختتم فرقة "أوبرا عربي" الأسبوع بعرض فني في 26 يوليو تزامنا مع احتفالات العيد القومي للإسكندرية.

وفي مطروح، يستقبل مسرح النادي الاجتماعي فرقة أسيوط للفنون الشعبية على مدار يومي الأحد والاثنين، بينما تحتضن مدينة العلمين الجديدة عروضا مجانية على المسرح الروماني في التاسعة مساء الخميس والجمعة، بمشاركة فرق الشرقية للفنون الشعبية، مصطفى كامل للموسيقى العربية، وأطفال أوبرا عربي.

مؤتمر صحفي لإطلاق مشروع اكتشاف المواهب بالتعاون مع سليم سحاب

تعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهر غد الاثنين، على مسرح السامر بالعجوزة، للإعلان عن إطلاق مشروع لاكتشاف وتدريب المواهب الفنية، بالتعاون مع المايسترو الكبير سليم سحاب، ويهدف المشروع إلى صقل المهارات الغنائية والموسيقية للنشء والشباب، من خلال برامج تدريبية تحفظ التراث وتكرّس الهوية، وتفتح المجال أمام الطاقات الإبداعية.

"اليد السوداء" و"لعنة زيكار" في المهرجان القومي للمسرح

وضمن برنامج الفعاليات المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تشارك هيئة قصور الثقافة بستة عروض في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 18، والتي تنطلق مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت شعار "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر".

ويعرض منها خلال الأسبوع "اليد السوداء" يومي 22 و23 يوليو في السابعة مساء على مسرح السامر، من إنتاج فرقة بورسعيد النوعية (ابدأ حلمك)، تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد.

أما عرض "لعنة زيكار"، فتقدمه فرقة نادي مسرح كفر الشيخ يومي 25 و26 يوليو على المسرح نفسه، وهو من تأليف وإخراج إبراهيم الفقي.

ندوة حول العقاد وورش تدريب سينمائي بالإسكندرية

وضمن أنشطتها التثقيفية، تنظم الهيئة ندوة أدبية بعنوان "الملامح السردية في كتابات العقاد" في السابعة مساء غد الاثنين، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع نادي القصة، ويشارك فيها نخبة من النقاد أبرزهم: د. عوض الغباري، د. أحمد صلاح هاشم، ويديرها حسن الجوخ.

وفي إطار مشروع "ابدأ حلمك"، تنطلق الاثنين أيضا ورشة الدراسات السينمائية المتخصصة بقصر ثقافة الأنفوشي، وتتواصل حتى 30 يوليو، وتشمل مجالات التمثيل، الإخراج، كتابة السيناريو، التصوير، والمونتاج، بمشاركة نخبة من المتخصصين.

عروض سينمائية متميزة في قصر السينما

يواصل قصر السينما بجاردن سيتي عروضه ضمن ناديي "بين الرواية والفيلم" و"السينما العالمية"، حيث يعرض يوم الاثنين الفيلم العربي "الرجل الذي فقد ظله"، فيما يُعرض فيلم الدراما "I, Daniel Blake" يوم الثلاثاء، وفيلم الرعب "Beau Is Afraid" يوم الأربعاء.

أنشطة فنية وتثقيفية في معرض بورسعيد الثامن للكتاب

تتواصل فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن البرنامج الثقافي والفني المصاحب لمعرض بورسعيد الثامن للكتاب، من خلال عروض فنية يومية تشمل الموسيقى العربية والفنون الشعبية والإنشاد، إضافة إلى ندوات وأمسيات أدبية وأنشطة للأطفال.

وتطرح الهيئة في جناحها بالمعرض أكثر من 200 عنوان من إصداراتها بأسعار رمزية، دعمًا لحركة القراءة في المدينة، وتستمر الفعاليات حتى 26 يوليو.

أنشطة تثقيفية في ذكرى 23 يوليو ومبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"

تشمل أجندة الأسبوع أيضا لقاءات ومحاضرات تثقيفية احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو والعيد القومي للإسكندرية، بالإضافة إلى ورش وعروض مسرحية وفنية مكثفة بمحافظة جنوب سيناء ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني والحفاظ على الموروث الثقافي.