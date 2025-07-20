إطلاق منصة جديدة لتمويل التعليم في مصر ..تفاصيل

شهدت القاهرة اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق منصة جديدة لتمويل التعليم، تهدف إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تُسهم في تمكين الأسر المصرية من الحصول على تعليم عالي الجودة.

وأكدت المنصة الجديدة، التابعة بالكامل لمجموعة بنك أبو ظبي الأول وتأتي بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المصري المتزايدة، حيث يُعد التعليم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تشهد طلبًا كبيرًا من الأسر المصرية.

وخلال المؤتمر، صرح احمد محسن الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة لايم للتمويل الاستهلاكى قائلًا: سوق التعليم في مصر سوق كبير جدًا ويستوعب المزيد من الاستثمارات.

واضاف: نحن ملتزمون بتقديم حلول مرنة وميسرة تسهم في تحقيق تطلعات الأسر المصرية لضمان مستقبل أفضل لأبنائهم.

وأضاف احمد محسن أن المنصة لا تقتصر طموحاتها على قطاع التعليم فقط، بل تعتزم التوسع في مجالات أخرى مستقبلا بهدف تقديم خدمات تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المصري.

وأكد أن المنصة رؤيتها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى إلى دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، ومن خلال شراكتها مع مجموعة بنك أبو ظبي الأول، تهدف المنصة إلى تقديم خدمات بمعايير عالمية تعزز من ثقة العملاء.

وقال : يأتي إطلاق هذه المنصة كخطوة جديدة نحو تطوير قطاع التعليم في مصر، مع التركيز على سد الفجوة التمويلية وتوفير فرص متساوية للجميع.