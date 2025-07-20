قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي امتداد للعقل الإنساني ولا يمكن فصله عن استشراف المستقبل
وزير الأوقاف: تطوير مهارات الأئمة والدعاة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
برلمانية: مصر لن تسقط في فخ الإرهاب مجددًا.. وتحركات الداخلية رسالة حاسمة لأعداء الوطن
كريم نيدفيد ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة بيع نهائي
خالد الغندور: الناس بتتكلم عن زيزو ونسيت كارثة رحيل 3 لاعبين من الأهلي ببلاش
طرق دفع فاتورة المياه 2025 عبر الموبايل.. خطوات سهلة ومباشرة
محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا
جدول مباريات منتخب السلة في بطولة بيروت الودية الدولية
الأمم المتحدة: تهجير 2900 فلسطيني من 69 تجمعا في الضفة الغربية منذ 2023
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات
محاولات للصلح.. محامي طليق البلوجر هدير عبد الرازق يكشف تفاصيل مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق منصة جديدة لتمويل التعليم في مصر ..تفاصيل

مؤتمر صحفى
مؤتمر صحفى
أحمد عبد القوى

شهدت القاهرة اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن إطلاق منصة جديدة لتمويل التعليم، تهدف إلى توفير حلول تمويلية مبتكرة تُسهم في تمكين الأسر المصرية من الحصول على تعليم عالي الجودة.  

وأكدت المنصة الجديدة، التابعة بالكامل لمجموعة بنك أبو ظبي الأول وتأتي بترخيص  من الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها تسعى إلى تلبية احتياجات السوق المصري المتزايدة، حيث يُعد التعليم أحد أهم القطاعات الحيوية التي تشهد طلبًا كبيرًا من الأسر المصرية.  

وخلال المؤتمر، صرح احمد محسن الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة لايم للتمويل الاستهلاكى قائلًا: سوق التعليم في مصر سوق كبير جدًا ويستوعب المزيد من الاستثمارات.

واضاف: نحن ملتزمون بتقديم حلول مرنة وميسرة تسهم في تحقيق تطلعات الأسر المصرية لضمان مستقبل أفضل لأبنائهم.

وأضاف احمد محسن أن المنصة لا تقتصر طموحاتها على قطاع التعليم فقط، بل تعتزم التوسع في مجالات أخرى مستقبلا بهدف تقديم خدمات تمويلية متكاملة تلبي احتياجات المجتمع المصري.  

وأكد أن المنصة رؤيتها تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى إلى دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، ومن خلال شراكتها مع مجموعة بنك أبو ظبي الأول، تهدف المنصة إلى تقديم خدمات بمعايير عالمية تعزز من ثقة العملاء.  

وقال : يأتي إطلاق هذه المنصة كخطوة جديدة نحو تطوير قطاع التعليم في مصر، مع التركيز على سد الفجوة التمويلية وتوفير فرص متساوية للجميع.

مؤتمر صحفى تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

نقد أجنبي

الحد الأقصى لأوراق النقد المحمولة أثناء السفر للخارج.. اعرف كام؟

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

ترشيحاتنا

أحمد الجفالي

الجفالي يقترب من مغادرة الزمالك وسط غموض حول وجهته المقبلة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لـ "مجلة الأهلي"

بيراميدز

بيراميدز يخوض تدريبات صباحية ومسائية فى معسكر تركيا ورفع الحمل البدني

بالصور

أخطر أضرار مشروبات الطاقة

اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة
اخطر أضرار مشروبات الطاقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

ابنة ماجد المصرى تخطف الأنظار مع زوجها بإطلالة جذابة| شاهد

ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة
ابنة ماجد المصرى تثير الجدل رفقة زوجها بإطلالتها الملفتة

20 عامًا في غيبوبة.. ماذا كان يدور داخل جسد الأمير النائم؟

الامير النائم
الامير النائم
الامير النائم

فيديو

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد