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هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

هل هناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة ؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ومن يتركها متعمدًا تبطل صلاته، وتوجد أخطاء لا تبطل العبادة وأخرى تفسدها، كما قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وقراءة سورة الفاتحة ركن في الصلاة في حق كل مصلٍّ: الإمام والمأموم والمنفرد، في الصلاة الجهرية والسرية، والدليل على ذلك ما رواه البخاري (756) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وهناك أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة، وهذا ما نذكره في هذا التقرير، مع بيان فضل وفوائد سورة الفاتحة.

الأخطاء عند قراءة سورة الفاتحة

 1- تسكين كلمة: «رب» في قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ».

2- تسكين كلمة: "مالك"، والصواب: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»

3- تسكين كلمة: "نعبدْ"، والصواب: «نعبدُ» وهناك عندقراءة سورة الفاتحة من يطيل في الضم، فيقول: "نعبدو"، وهذا خطأ

4- عدم تشديد الياء في قوله تعالى: «إيَّاك»، فيقول: "إيَاك"،والفرق بينهما: أن التشديد تخصيص لله، «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» أي: "يا رب، لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين إلا بك"، وبدون تشديد: "إياك" هو ضوء الشمس؛ أي: إننا نعبد ضوء الشمس، ونستعين بضوء الشمس.

5- ومن أخطاء عند قراءة سورة الفاتحة «إبدال الطاء»: "تاء" في قوله تعالى: «الصراط»، فيقول: اهدنا الصراتَ.

6- إبدال الصاد: "شين" في قوله تعالى: «الصراط»، فيقول: “الشراط”.

7- إبدال السين: "صاد" في قوله تعالى: «المستقيم»، فيقول: «المصتقيم».

8- إبدال التاء: "طاء" في قوله تعالى: «المستقيم»، فيقول: “المسطقيم”.

9- إبدال الذال: "زاي" في قوله تعالى: «الذين»، فيقول: “الزين”.

10- ضم التاء في قوله: «أنعمتَ»، فيقول: "أنعمتُ"، وهذا خطأ فادح.

11- عدم المد في كلمة: «الضالين»، فيقول: "الضالين" بدون مد.


أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة

اللحن أثناء قراءة القرآن قسمان: لحن يُغيّر المعنى المقصود، وعلى المصلى أن ينتبه إليه أثناء قراءة سورة الفاتحة،مثلًا للحن الجلي كأن يقرأ: «صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ» فيقول: «أنعمتُ»! بضم التاء فكأنه يقول -المصلي- أنا من أنعم عليهم، لأن التاء المضمومة هي للمتكلم، أو أن يقرأ «أنعمتِ»! بكسر التاء، فكأنه يقول للمخاطبة المؤثنة أنتِ التي تنعمين عليهم، وهذا خطأ عظيم،ومن صور اللحن الجلي أيضًا عند قراءة الفاتحة أن يقرأ «إياكِ» بكسر الكاف بدلًا من فتحها «إياكَ» وهذا خطأ عظيم، يبطل الصلاة، لأنه يغير المعنى المقصود من الكلمة.

أما اللحن الخفي فيكون في أحكام التلاوة -التجويد- وهذا النوع لا يغير معنى الكلمة ،وسماه العلماء خطأً خفيًا لا يعرفه إلا المهرة من القراء الذين درسوا أحكام التلاوة، منوهًا بأن اللحن الخفي كأن يقرأ دون أن يمد الكلمة، ففو قرأ إنسان فقال: «من السماء ماء»، ولم يمد كلمة سماء، فهل غير المعنى؟، لا فالمعنى لا يتغير فتكون الصلاة صحيحة.

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