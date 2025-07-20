مؤتمر للخدام في الاحتفال بمرور 17 قرن على انعقاد مجمع نيقية بشرق السكة الحديد

نظمت كنائس شرق السكة الحديد مؤتمرًا للخدام في كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة الزاوية الحمراء التابعة لكنائس القطاع، وشارك فيه عدد كبير من خدام وخادمات كنائس القطاع وعدد من الآباء كهنتها.

استضاف المؤتمر نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، وألقى نيافته محاضرة بعنوان "ما بين مجمع نيقية ومجمع خلقيدونية"، كما تضمن المؤتمر محاضرة بعنوان "مجمع نيقية وآباء الكنيسة السريانية" وألقاها الأب فيلبس عيسى كاهن كنيسة السيدة العذراء السريان بغمرة، ومحاضرة بعنوان "مجمع نيقية تاريخيًّا ولاهوتيًّا" وألقاها الأب القمص بولا عطيه كاهن كنيسة الشهيد مار مينا في الفيوم ووكيل الكلية الإكليريكية بها.

يأتي هذا في إطار احتفالات الكنيسة بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني، تنفيذًا لتوصية المجمع المقدس في جلسته الأخيرة.