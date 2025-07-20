اعتراف الشرطة البريطانية: قمعنا مظاهرات فلسطين أكشن واعتقلنا 55 شخصا

أعتقلت الشرطة البريطانية في لندن 55 شخصاً خلال مسيرة نظمتها حركة "فلسطين أكشن" المحظورة أمام مبنى البرلمان أمس السبت، في اعتراف من الشرطة بقبضها على هذا العدد من المتظاهرين.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة "إكس" أن الحشد تجمع في ساحة البرلمان وأخذ يلوّح بلافتات تدعم الحركة التي حُظرت هذا الشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وكان بعض المحتجزين يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وحظر مشرعون بريطانيون الحركة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة للقوات الجوية الملكية وألحقوا أضراراً بطائرتين احتجاجاً على دعم بريطانيا لإسرائيل.

جريمة الانضمام إلى فلسطين أكشن

وأصبح الانضمام إلى الحركة الآن بمثابة جريمة قد تصل عقوبة بالسجن فيها لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ووصفت الحركة القرار بأنه "استبدادي" ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن الطعن في قرار الحظر الاثنين.