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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الغزل والنسيج تطالب بإلغاء احتساب حصة صاحب العمل ضمن الحد الأدنى للأجور

عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج
عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحاد العربي للغزل والنسيج
الديب أبوعلي

طالب عبد الفتاح إبراهيم الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بإلغاء احتساب حصة صاحب العمل ضمن الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يوليو 2025، مؤكدا أنه لن يمل أو يكل من المطالبة برفع قيمة بدل الوجبة الغذائية، وأنه ما زال يطالب بالتدرج في الأجر حتي تتحقق العدالة بين الجميع في الأوساط العمالية.

جاء ذلك خلال تصريحات له على هامش تكرّيم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، العديد من العاملين والعاملات المثاليين بقطاع الغزل والنسيج تقديرًا لدورهم الريادي وجهودهم المستمرة داخل مواقع العمل، وذلك خلال احتفالية نظمت بمقر النقابة العامة.

وأشار إبراهيم، إلى أن العمال هم نبض الحياة، ومحرك التنمية، مؤكدا أن هذا التكريم يأتي عرفاناً وتقديراً للدور الذي يقوم به هؤلاء في خدمة شركاتهم، والتضحية من أجل النهوض بهذه الصناعة التي شهدت الكثير من التحديات والأحداث الكبيرة. 

 

تطوير صناعة الغزل والنسيج

وقال رئيس النقابة العامة، إن الرئيس السيسي قاد ثورتين عظيمتين الأولى في 30 يونيو، والثانية عندما وجه بتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتعد هذه ثورة حقيقية في هذه الصناعة التي كانت في الظلام وسلط الرئيس السيسي عليها الضوء، فهو الداعم الأول لصناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل استكمال بناء مصر الحديثة والقوية والصناعية تحت قيادة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن القيمة ليست في شهادة التقدير التي يتسلمها العامل، ولكن كل عمال الغزل والنسيج لدينا مثاليين وضحوا كثيرا وتحملوا ما لا يتحمله بشر مقابل الدفاع عن تلك الصناعة والنهوض بها مرة أخرى كما كانت، وفي كل عام يقع الاختيار على مجموعة منهم ليتم تكريمهم.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن العمل النقابي ليس عملاً فردياً، بل هو عمل جماعي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف لتحقيق المطالب المشروعة للعمال.

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