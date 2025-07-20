أمير هشام يشيد بأداء تيدي أوكو لاعب الزمالك الجديد: مهاري وسريع

أشاد الإعلامي أمير هشام بأداء تيدي أوكو لاعب نادي الزمالك الجديد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب أمير هشام: "اتفرجت على فيديوهات لتيدي أوكو لاعب الزمالك الجديد، واضح انه لاعب مهاري وسريع وعنده إمكانيات كويسة جداً وممكن يكون اضافة قوية للفريق".



وكشف الإعلامي أحمد حسن عن إنهاء الزمالك اتفاقه مع الفرنسي تيدي أوكو جناح لوزيرن السويسري.

وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛"تقارير..الزمالك ينهي اتفاقه مع الفرنسي تيدي أوكو جناح لوزيرن السويسري".

دخل الفرنسي تيدي أوكو، جناح فريق لوزيرن السويسري، ضمن دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

ويبحث الزمالك عن التعاقد مع جناح أيمن مميز، في ظل الاتجاه لإعارة التونسي أحمد الجفالي خلال فترة الانتقالات الحالية، من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أكبر.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن تيدي أوكو يأتي على رأس قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي لوزيرن يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.