وزيرة التعاون الألمانية : ألمانيا ستشارك فى خطة إعمار غزة ويجب وقف إطلاق النار

قالت ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية أن مصر ستظل شريكا مهما لألمانيا ونقدر العلاقات القوية مع مصر .

وأضافت وزيرة التعاون الألمانية في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر لها علاقات قوية مع السلطة الفلسطينية ووضعت خطة بالتعاون مع الدول لإعادة إعمار غزة .

وتابعت قائلا : المانيا ستشارك فى خطة الإعمار بخطة عاجلة ويجب وقف إطلاق النار وتوفير المساعدات الانسانية بشكل عاجل والافراج عن الرهائن لدى حماس

وأشارت أن مستقبل فلسطين واسرائيل مهم لاستعادة الحياة وإعادة الإعمار .