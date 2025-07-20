«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يوسع أوامر الإخلاء في غزة ويكثف غاراته

قال بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن قطاع غزة يشهد تصعيدًا ميدانيًا واسعًا مع اتساع رقعة أوامر الإخلاء الصادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالت أوامر الإخلاء مناطق واسعة في جنوب مدينة دير البلح، حيث طالب الاحتلال سكان تلك المناطق بإخلاء منازلهم فورًا، عبر منشورات ورقية ألقتها الطائرات المروحية، وتعميمات مباشرة، بالإضافة إلى اتصالات هاتفية وصلت إلى عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وتابع «جبر»، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد عبيد، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه برغم هذه الدعوات، لم يُمهل الاحتلال السكان وقتًا كافيًا للخروج، بل بدأ على الفور شنّ غارات جوية عنيفة على تلك المناطق، ما أسفر عن تدمير ثلاث منازل بشكل مباشر.

وأضاف «جبر»، أن هذا التصعيد في دير البلح يتزامن مع استمرار الحصار المفروض على مدينة خان يونس، التي باتت محاصرة من الجهات الشرقية والجنوبية والشمالية، حيث تواصل قوات الاحتلال توسيع نطاق الإخلاء والعمليات العسكرية، لا سيما في المنطقة الغربية لخان يونس، وتحديدًا في منطقة المواصي، التي أصبحت محاصرة بالكامل.

وشدد على أن هذه التطورات تكشف عن استمرار سياسة الضغط العسكري المكثف على جنوب قطاع غزة، ما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويصعّب من فرص الإجلاء الآمن.