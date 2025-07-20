المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين: حان الوقت لتفرج حماس عن المحتجزين في غزة

قال المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين إنه حان الوقت لتفرج حماس عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



القدرة على إنجاز شيء

وأضاف المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين: “متفائل بخصوص اتفاق بشأن المحتجزين في غزة، وهناك شعور جديد بالقدرة على إنجاز شيء ما في غزة”.



وأشار إلى أنه تم عرض أشياء كثيرة على حماس ينبغي أن يقبلوا بها

ما أريده هو اتخاذ حماس إجراء وإن لم تفعل سيتعين على إسرائيل التصرف.



وأكد المبعوث الأمريكي لشؤون المحتجزين على أن الأمر في غزة يتعلق بتفاصيل صغيرة.

إسرائيل والولايات المتحدة

واختتم حديثه قائلا: “نصح حماس بقبول عرض الاتفاق الذي تقدمه إسرائيل والولايات المتحدة”.