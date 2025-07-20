وزيرة التعاون الاقتصادى الألمانية: مصر ستظل شريكا مهما ونسعى للتعاون لإعمار غزة

قالت ريم العبلي رادوفان وزيرة التعاون الاقتصادي الألمانية، إن مصر ستظل شريكا مهما لألمانيا، ونحن نقدر العلاقات القوية مع مصر.

وأضافت وزيرة التعاون الألمانية في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لها علاقات قوية مع السلطة الفلسطينية ووضعت خطة بالتعاون مع الدول لإعادة إعمار غزة.

وتابعت قائلة: المانيا ستشارك فى الإعمار بخطة عاجلة، ويجب وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الانسانية بشكل عاجل، والإفراج عن الرهائن لدى حماس.

وأشارت إلى أن مستقبل فلسطين وإسرائيل مهم؛ لاستعادة الحياة وإعادة الإعمار .