أستراليا تنتزع لقب آسيا للسيدات في كرة السلة بعد فوز مثير على اليابان

تُوّج منتخب أستراليا للسيدات بلقب بطولة آسيا لكرة السلة، عقب فوزه المستحق على نظيره الياباني بنتيجة 88-79، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد بمدينة شنجن الصينية، ليعود بذلك إلى عرش القارة الآسيوية بعد أداء قوي وثابت طوال البطولة.

النهائي جاء تكرارًا للمواجهة التي جمعت المنتخبين في دور المجموعات، والتي حسمها أيضًا المنتخب الأسترالي بنتيجة 79-67، مما منح سيدات "السوبربومرز" الأفضلية النفسية والفنية قبل اللقاء الحاسم.

ومنذ صافرة البداية، فرضت أستراليا إيقاعها على مجريات اللعب، وتمكنت من إنهاء الشوط الأول متقدمة بفارق 11 نقطة، مستفيدة من الانضباط الدفاعي والفعالية الهجومية، في ظل تراجع نسبي لأداء اليابانيات.

لكن اليابان، حاملة اللقب في النسخ الست الماضية، رفضت الاستسلام بسهولة، ونجحت بفضل تألق لاعبتها يوكي ميازاوا، التي سجلت ثلاث ثلاثيات متتالية، في معادلة النتيجة قبل 7 دقائق من نهاية الربع الأخير. ومع ذلك، أثبتت أستراليا قوتها الذهنية والبدنية، واستعادت السيطرة سريعًا لتحسم اللقاء بفارق 9 نقاط.

وبرزت النجمة الأسترالية ألكسندرا فاولر كأهم مفاتيح الفوز، حيث أنهت اللقاء برصيد 15 نقطة، وتوجت بجائزة أفضل لاعبة في البطولة عن جدارة. وعلى الجانب الآخر، كانت اليابانية الواعدة كوكورو تاناكا الأبرز في صفوف فريقها بتسجيلها 21 نقطة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، سطّر المنتخب الصيني فوزًا كاسحًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 101-66، بفضل التألق اللافت للعملاقة زهانج زيو، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي سجلت 18 نقطة وحققت 7 متابعات، لتؤكد استمرار حضور الصين على منصات التتويج الآسيوية الممتد منذ عام 1976.

أما المنتخب اللبناني، فأنهى مشاركته في المركز السابع، ليضمن بقاءه بين منتخبات النخبة الآسيوية، في إنجاز مهم على صعيد تطوير اللعبة في المنطقة العربية.