خبير تغذية يحذر من شرب الماء البارد والقهوة بعد التمرين

حذر الدكتور مجدي نزيه خبير التغذية، خلال استضافته في برنامج “كلام الناس” مع ياسمين عز على قناة MBC مصر، من مخاطر شرب الماء البارد أثناء التمرين، والإكثار من القهوة من دون تعويض السوائل، خاصةً بعد نهاية التمرين.

وقال د. نزيه: “ المياه يجب أن تكون معتدلة البرودة لأن المريء لازق في القلب وممكن تصيبه بصدمة وتعمل توقف للقلب”؛ مشيرًا إلى أن الماء البارد أثناء الجيم يرسل إشارة للجسم بأن الجو بارد، وهذا يدفعه إلى التعرق أكثر، مما قد يؤدي إلى هبوط أو مضاعفات على القلب .

وردًا على سؤال ياسمين عز عن شرب القهوة بعد التمرين، أوضح أنه “ممكن يشربوا قهوة لكن لازم يشربوا مياه لتعويض السوائل اللي فقدوها”، مضيفًا أنه يسمح بمقدار معتدل من الكافيين، مثل فنجان قهوة بعد شرب الماء.

وأشار إلى أنه يجب شرب مياه اثناء التمرين بدرجة حرارة معتدلة لتجنب الصدمة على الجسم والقلب، وبعد التمرين عوض السوائل أولًا، ثم يمكنك تناول فنجان قهوة واحد فقط.