رامي مالك ضمن قائمة المكرّمين بنجمة في ممشى هوليوود للمشاهير لعام 2026

اختير 35 نجماً من مجالات السينما والتلفزيون والموسيقى والمسرح والرياضة، ومن ضمنهم رامي مالك في فئة السينما للحصول على نجمة في ممر المشاهير.

شارك رامي مالك في القائمة إلى جانب أسماء بارزة مثل تيموثي شالاميه، إميلي بلانت، ريتشارد ديفيد، وديمي مور، مما يعكس الاحترام الكبير لمسيرته الفنية وإسهاماته في صناعة السينما العالمية.



كممثل أمريكي من أصل مصري، يمثل اختيار رامي مالك رمزاً للتنوّع في هوليوود، وينسجم مع موجة تضمين المواهب العالمية في التقدير الرسمي للقطاع الترفيهي.



لم يُعلن حتى الآن عن موعد حفل وضع النجمة على الأرصفة الشهيرة، ولكن سيقام احتفال كبير بهذه المناسبة كعادة بقية المشاهير.



يُعد رامي مالك، الحائز على جائزة الأوسكار عام 2019 عن دوره في Bohemian Rhapsody، أول ممثل أمريكي من أصول مصرية يحظى بشرف تركيب نجمة في فئة السينما على ممشى الشهرة في هوليوود ضمن دفعة 2026.

ولد رامي مالك عام 1981 في كاليفورنيا لعائلة مهاجرة من مصر، وبدأ مسيرته الفنية بأدوار صغيرة في التلفزيون قبل أن يبرز بدور “إليوت ألديرسون” في مسلسل Mr. Robot، الذي أكسبه جائزة إيمي عام 2016.