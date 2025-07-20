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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أوسيمين على أعتاب العودة إلى جالطة سراي.. اتفاق شبه نهائي مع نابولي بقيمة 80 مليون يورو

أوسيمين
أوسيمين
إسلام مقلد

اقترب نادي جالطة سراي التركي من تحقيق واحدة من أبرز صفقاته في تاريخه، بضم المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، نجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة ضخمة قاربت قيمتها الإجمالية 80 مليون يورو.

أوسيمين، الذي سبق له أن لعب مع جالطة سراي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، قدم مستويات لافتة جذبت اهتمام مسؤولي النادي التركي، الذين تحركوا بشكل عاجل هذا الصيف من أجل التعاقد معه بصفة نهائية.

ورغم ارتباط اسم اللاعب بعدة أندية أوروبية وعربية كبيرة، أبرزها الهلال السعودي، إلا أن أوسيمين عبّر عن رغبته الواضحة في مواصلة مشواره مع جالطة سراي، وهو ما منح النادي التركي الأفضلية في مفاوضاته مع إدارة نابولي.

الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أكد أن الصفقة باتت في مراحلها الأخيرة، بعدما توصّل الناديان إلى اتفاق شفهي، في انتظار توقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب رومانو، فإن قيمة الصفقة ستبلغ 40 مليون يورو تدفع نقدًا، إضافة إلى 35 مليون يورو مؤجلة تُسدَّد بعد عام، مع حوافز تصل إلى 5 ملايين يورو مرتبطة بأداء اللاعب وعدد الأهداف التي يسجلها خلال الموسم.

من جهتها، حرصت إدارة نابولي على إدراج بنود تحفظ لها بعض المكاسب المستقبلية، أبرزها حصولها على 10% من قيمة بيع أوسيمين مستقبلاً لأي نادٍ، إلى جانب بند يمنع جالطة سراي من بيعه لأي نادٍ إيطالي خلال العامين المقبلين.

ويُعد أوسيمين من أبرز المهاجمين في القارة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، وحقق أرقامًا مميزة مع نابولي، وكان من العناصر الحاسمة في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي موسم 2022-2023.

عودة أوسيمين إلى جالطة سراي من شأنها أن تعزز بشكل كبير من القوة الهجومية للفريق في الموسم المقبل، سواء على صعيد المنافسات المحلية أو الأوروبية، وتبعث برسالة واضحة عن الطموحات الكبيرة للنادي التركي خلال المرحلة القادمة.

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