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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليم سحاب: تعليم الموسيقى يحتاج إلى صبر طويل.. ولا ينجح إلا بالحب

سليم سحاب
سليم سحاب

أكد المايسترو سليم سحاب أن تعليم الموسيقى مهمة شاقة وتتطلب الكثير من الجهد والصبر، موضحاً أن العملية التعليمية في المجال الموسيقي ليست سهلة على الإطلاق، خصوصًا في المراحل الأولى من التدريب.
 


وقال سحاب خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد في برنامج «ستوديو إكسترا»، إن التدريب الموسيقي لا يمكن أن يعطي ثماره إلا في حال توفر حب حقيقي من المتعلم، مضيفاً: "عندما يكون المتدرب محبًا لما يتعلم، تصبح مهمة المعلم أسهل، ولكنها تظل تحتاج إلى نَفَس طويل، ومتابعة دقيقة، وتصحيح مستمر لكل خطأ".

وأشار إلى أن كثيراً من الأخطاء لا تزول إلا بعد جلسات تدريب متواصلة، وهذا لا يحدث إلا عندما تكون العلاقة بين المعلم والمتعلم مبنية على شغف حقيقي بالمجال، قائلاً: "الحب وحده هو ما يصنع موسيقيًا حقيقيًا من داخل أعماقه".

سليم سحاب الموسيقار سليم سحاب الفن

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