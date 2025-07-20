بعد عمليات تكميم المعدة.. أطعمة يحظر تناولها

عملية تصغير المعدة “التكميم” هي استئصال جزءا من المعدة بشكل طولي قد يصل الى %80حيث يصبح حجم المعدة صغير يستوعب فقط كمية قليلة من الطعام. ومن الضروري اتباع نظام غذائي يتلاءم مع الحجم الجديد للمعدة لتجنب اي مضاعفات وأعراض جانبية.



وقدمت الدكتورة ايمان شحاته غنيم

باحث بقسم بحوث الأغذية الخاصة والتغذية

يمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية نظام يعتمد هذا على تغيير شامل للسلوك الغذائي من قبل المريض بعد العملية والذي يحتاج الى صبر وهدوء وإتباع للإرشادات بدقة لأهميتها في تحقيق الهدف من العملية. مع العلم ان نسبة النقصان في الوزن تتفاوت من شخص لأخر.



وقالت إن المبادئ الأساسية في النظام الغذائي:

يتكون هذا النظام من عدة مراحل تبدأ منذ الساعات الأولى من العملية:

• المرحلة الأولى: سوائل شفافة ·

• المرحلة ألثانية: سوائل كاملة قليلة الدسم والسكر ·

• المرحلة الثالثة: طعام مطحون.

• المرحلة الرابعة: طعام طري سهل المضغ

• المرحلة الخامسة: الطعام العادي.

يتم الانتقال من مرحلة لأخرى حسب قدرة المريض على تحمل الطعام المتناول ويجب التوقف عن الطعام فورا عند الشعور بالشبع لأن ذلك قد يسبب التقيؤ ويتم شرب ما لا يقل عن 8اكواب من الماء في اليوم بمقدار

60- 30مليليتر كل 15 دقيقة.

• تذكر دائما أن المعدة بعد العملية يمكنها تحمل فقط كمية بسيطة من الطعام (30-60 ملليلتر).

• عند البدء بمرحلة الطعام الصلب يتم تناول كميات بسيطة من الطعام مع تناوله ببطء ومضغه جيدا ·

• حافظ في جميع المراحل على ان يكون الطعام قليل الدسم.

مراحل النظام الغذائي بعد عملية تصغير المعدة

المرحلة الأولى

: السوائل الشفافة

المدة: من يوم الى 3ايام بعد العملية

السوائل المسموح بها: ماء، حساء مصفى ، مرقة دجاج او لحوم مصفاة وبدون دسم، جيلي، يانسون،شاي مع نعناع، ،شاي زهور ،عصير فواكه طازج مصفى وبدون سكر.

كيفية التناول:

• يتم تناول السوائل بمعدل 30ملليتر كل 15دقيقة اي حوالي 6ملاعق صغيرة وبمعدل 3-2 لتر يوميا.

• يجب الالتزام تجنب المشروبات المحلاة و المشروبات الغازية.

• يجب ان تكون السوائل في درجة حرارة الغرفة وبدون اضافة السكر حيث يمكن التحلية باستخدام المحلى الصناعي - تجنب تناول اللبان والشوكولاتة.



• توقف عن الشرب عند الشعور بامتلاء المعدة.

المرحلة الثانية: سوائل كاملة قليلة الدسم والسكر

المدة: اسبوعين

السوائل المسموح بها:

• حليب او لبن/ لبن رايب قليل الدسم ، مهلبية او كسترد مصنوع من حليب خالي الدسم بمحلى صناعي، عصائر غير محلاة

الكمية وكيفية التناول:

6 وجبات يوميا ، كل وجبة 120 ملليتر(نصف كوب) تؤخذ خلال نصف ساعة.

• بالاضافة الى هذه السوائل يجب تناول سوائل شفافة بكمية كافية بمعدل 2- 1 ليتر يوميا ( 30ملليتر كل 15دقيقة).

المرحلة الثالثة: طعام مطحون

المدة: اسبوعين الى اربعة اسابيع (حسب قدرة المريض).

ابدأ الأكل ببطء وفي حالة عدم تحمل الطعام المطحون تناول طعام المرحلة السابقة لمدة ايام قليلة ثم حاول مرة اخرى. ابدأ بتناول طعامك من مجموعة البروتينات (الدجاج ،السمك ، اللحوم ،الجبن ،ا البيض) ثم اتبعها بالخضروات والنشويات.

الأطعمة المسموح بها: جميع الأطعمة المسموح بها سابقا اضافة الى ما يلي:

• اللحوم والدجاج المطحون او السمك المهروس، جبنة طرية قليلة الدسم (قريش او كريمه قليلة الدسم).

• بيض مخفوق ومطبوخ بقليل من الزيت خضار وفاكهة مطحونة بدون قشر او بذور.

• يمكن استخدام الطعام الجاهز المخصص للأطفال.

الكمية وكيفية التناول

6 وجبات يوميا بمعدل من 90-120جم (حوالي 6- 8 ملاعق كبيرة.) مدة الوجبة حوالي نصف ساعة يجب اختيار ثلاث وجبات على الأقل من فئة اللحوم (كاللحوم الحمراء او الدجاج او السمك) او بدائلها مثل اللبنة والجبن والبيض ثم الاستمرار في شرب السوائل بحدود 1-2 لتر بطريقة 30ملليتر كل ربع ساعة وتكون قبل الوجبة او بعدها بنصف ساعة.

المرحلة الرابعة: الطعام اللين

مدة المرحلة: 6-4 اسابيع (حسب قدرة المريض)

الأطعمة المسموح بها: بالإضافة الى الأطعمة المسموح بها في المراحل السابقة يمكن تناول ما يلي:

• دجاج بدون جلد ( مسلوق او مشوي ومقطع جيدا) سمك مشوي أو مطبوخ لحم قليل دهن مفروم جيدا، تونة معلبة بدون زيت، جبن قليل الدسم

• نشويات مثل ( الأرز والبطاطا والمعكرونة) بكميات قليلة ومطبوخة جيدا الخبز الأبيض بدون حواف

• فاكهة وخضار لينة بدون قشور وبذور مثل (الموز والتفاح والبابايا والكمثرى ).... على ان يكون التفاح والكمثرى مبشور او مطبوخ ويمضغ جيدا يمكن تحضير الطعام بقليل من الزيت ( 3-2 ملاعق صغيرة) يوميا

الكمية وكيفية التناول

6-8 وجبات يوميا، في كل وجبة 6-8 ملاعق طعام - احرص على تناول 30 جم من اللحوم او السمك او الدجاج او اللبنة او الجبنة 3-4 مرات يوميا.

المرحلة الخامسة: الطعام الصلب

وهو الطعام الصلب الذي يتم ادخاله الى طعام المرحلة السابقة تدريجيا مع المحافظة على تناول كميات قليلة والمتابعة مع اخصائي التغذية لتحديد السعرات الحرارية اللازمة.

تذكر في هذه المرحلة ما يلي:

• مضغ الطعام جيدا حتى يصبح مطحونا وناعما.

• من الممكن ان لا تتحمل بعض المأكولات مثل:

1. اللحوم الحمراء ،الخبز غير كامل الاستواء(اللين).

2. الذرة ،الفواكه والخضار الغير مقشورة وذات البذور بالإضافة الى الفواكه المجففة في حالة عدم تحمل اي من الأصناف الغذائية يمكن اعادة تناولها بعد فترة اسبوع او اسبوعين.

• يجب شرب الماء بمقدار لتر ونصف يوميا بطريقة 60-30 ملليتر كل ربع ساعة.

• تناول 2 كوب حليب او لبن رايب قليل الدسم يوميا لتأمين حاجات الجسم من الكالسيوم.

• بطريقة 60 ملليتر كل ربع ساعة لا تشرب السوائل مع الطعام بل قبل او بعد تناوله بربع ساعة.