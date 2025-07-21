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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حجز قائد سيارة نقل صدم تاكسى بالإسكندرية

حبس
حبس
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حجز قائد سيارة نقل صدم تاكسى بالإسكندرية 24 ساعة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة "نقل" لقيامه بالإصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها حال سيره بأحد الطرق بالإسكندرية وفراره عقب إرتكاب الواقعة .

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 يوليو الجارى تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية من سائق مقيم بالإسكندرية، أنه حال سيره بإحدى الطرق دائرة القسم قام قائد سيارة "نقل" بالإصطدام بسيارته من الخلف وإحداث تلفيات بها ولاذ بالهرب بالسيارة.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة الغربية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.


 

جهات التحقيق قائد سيارة قائد سيارة نقل

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