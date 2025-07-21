وزير التجارة الأمريكي: واثقون من اتفاق قريب مع أوروبا رغم التوترات الجمركية

قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس" "أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً" منوهاً إلى أنه تحدث مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين صباح اليوم.

رداً على سؤال حول استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز، والذي أظهر رفضاً واسعاً لرسوم الرئيس ترامب الجمركية، قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن الأميركيين "سيُعجبون بالصفقات التجارية التي سنعقدها أنا والرئيس ترامب" مع دول أخرى خلال الأسبوعين المقبلين، مردفاً "سيُعجبون بها بكل تأكيد".

وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن "الدول الصغيرة" حول العالم ستواجه تعرفات جمركية أساسية بنسبة 10% في مفاوضات التجارة الجديدة مع إدارة ترامب.

وأضاف: "الاقتصادات الكبرى إما أن تفتح أبوابها، أو ستدفع رسوم جمركية عادلة لأميركا لعدم فتح أبوابها ومعاملتها بشكل غير عادل".

مع بقاء أقل من أسبوعين على الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض الرسوم، يواصل الاتحاد الأوروبي التفاوض مع مسؤولي التجارة بالولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه يجهز سلسلة من الإجراءات المضادة المحتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

من جانبها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأحد الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يفضل حل الخلاف بالتفاوض، وسيمدد تعليق إجراءاته المضادة للرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس/وقالت رئيس المفوضية: "أداة 'مكافحة الإكراه' وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً.