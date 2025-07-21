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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

السعودية توقع شراكات كبرى لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا

وكاله
وكاله
وكالة

وقّعت شركة أكوا باور السعودية، أمس الأحد 20 يوليو، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركاء دوليين، من بينهم "توتال إنرجيز" الفرنسية، و"إديسون" الإيطالية.

وتهدف هذه الشراكات لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة إلى القارة الأوروبية، وذلك بحضور وزير الطاقة السعوديعبد العزيز بن سلمان.

ووفق بيان لوزارة الطاقة، الأحد، يأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم انطلاقاً من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، استناداً إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب.

وقد جرى توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظّمتها شركة "أكوا باور"، بإشرافٍ من وزارة الطاقة، تحت عنوان "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر"، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من المملكة، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، وممثلين لشركات عالمية متخصصة.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها "أكوا باور" في ورشة العمل؛ مذكرة تفاهم، متعددة الأطراف، مع شركات أوروبية رائدة، من بينها "إديسون" الإيطالية، و"توتال إنرجيز" الفرنسية، و"زيرو" أوروبا الهولندية، و"إي إن بي دبليو" الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة، من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية، وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة.

الربط الكهربائي

كما وقّعت "أكوا باور" مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من بينها شركة "سي إي إس آي" الإيطالية بصفتها مستشاراً فنياً مستقلاً، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد مثل "بريسميان"، و"جي إي فيرنوفا"، و"سيمنس إنيرجي"، و"هيتاشي"، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود.

كما وقّعت أكوا باور مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها أكوا باور وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي نظّمتها شركة أكوا باور بإشرافٍ من وزارة الطاقة

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