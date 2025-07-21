تجارية الجيزة:الأمن الغذائي مشروع وطني تتكامل فيه مؤسسات الدولة لخدمة المواطن

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، أن التوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم منظومة الأمن الغذائي تمثل انطلاقة وطنية جادة نحو بناء استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب الاهتمام، وتعزز استقرار الأسواق، وتدعم الإنتاج المحلي، مع ضمان جودة وسلامة الغذاء.

وأوضح الشاهد أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الملف برؤية تكاملية تبدأ من القيادة السياسية، وتمر بتنسيق حكومي فعّال، وتصل إلى تنفيذ تشاركي تشترك فيه الجهات الرقابية، والإنتاجية، والغرف التجارية، لمواجهة تحديات عالمية تتطلب أقصى درجات الجاهزية والتخطيط المستقبلي المدروس.

وأشار إلى أن التحركات الرئاسية شملت الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتوسيع الشراكات في الاستيراد، وتفعيل البورصة السلعية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار، مشددًا على أن هذه الجهود تصب جميعها في هدف واحد هو حماية المواطن من تقلبات الأسعار وضمان استدامة الإمدادات.

وأضاف أن هذا النهج لا يقتصر على توفير السلع، بل يشمل ضمان جودتها وسلامتها، وهو ما تنفذه الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال منظومة تفتيش وتسجيل ورقابة فنية ترفع من ثقة المستهلك في المنتجات المحلية وتعزز قدرتها التنافسية. كما نوّه إلى جهود وزارة الزراعة في دعم سلاسل الإمداد الحيواني والداجني، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وتسهيل تراخيص المزارع لتحقيق الاكتفاء النسبي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية، وعلى رأسها غرفة الجيزة، تمثل شريكًا رئيسيًا في هذه المنظومة، عبر مراقبة الأسواق، ودعم الاستقرار في سلاسل التوريد، وتعزيز الوعي المجتمعي، مشددًا على أن مصر باتت تمتلك منظومة أمن غذائي مرنة ومدروسة، تتكامل فيها جهود القيادة والحكومة والمؤسسات المعنية، لضمان غذاء آمن ومستدام لكل مواطن.