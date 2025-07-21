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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عزام يستقبل المحاضر الدولي إيجور لافتتاح معسكر المرحلة الثانية لرخص الـVAR

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
القسم الرياضي

استقبل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ، صباح اليوم (الاثنين ) ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا الذي يشرف علي معسكر تدريب الحكام على الجزء العملي في الملعب وسيارات VAR الذي ينطلق اليوم .

وأقام الاتحاد المصري لكرة القدم مطلع يوليو الجاري ، معسكر الحكام المرشحين للحصول على رخصة تقنية VAR والذى استمر لمدة 6 أيام بمشاركة 40 حكماً (20 ساحة و20 مساعداً).

وركزت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال المعسكر على رفع الكفاءة الفنية للحكام والمساعدين عن طريق المحاضرات النظرية اليومية، وتم تقسيم الحكام إلى ثلاث مجموعات على مدار أيام المعسكر للتأكيد على بروتوكول تقنية الفيديو المساعد، وحالات التدخل بواسطتها، وحد التدخل من حكام التقنية أثناء إدارة المباريات، وذلك وفقا للبرنامج الذى أعده اوسكار رويز رئيس اللجنة الذى يتابع المعسكر يوميا.

اتحاد الكرة مندوب الاتحاد الدولي الفيفا الفار الحكام

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