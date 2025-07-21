التجهيزات النهائية لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة.. الافتتاح قريبا

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه الدكتور أحمد أمان نائب مدير مكتبة مصر العامة للمكتبات الفرعية والإقليمية ،وذلك في ضوء التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة وصندوق مكتبات مصر العامة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الثقافة والفنون ، بحضور اللواء عبدالله الديب السكرتير العام، الدكتورة علا الغتمي مدير إدارة التعاون الدولي ، مدير عموم الادارة الاستراتيجية والادارة المالية ، المشرف العام على مكتبات مصر العامة بالمحافظة.

وخلال اللقاء ، تم استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي لانشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة على مساحة 795م2 والمقامة بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما بنطاق حي شرق شبين الكوم ، ومناقشة أهم أعمال التجهيزات الفنية واللوجستية وأهم التحديات والمعوقات وسبل تذليلها لتسريع وتيرة العمل بما يضمن الانتهاء من المشروع في أسرع وقت تمهيداً لافتتاحها قريباً لخدمة المواطنين ، ووجه المحافظ بتضافر الجهود والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات الفنية والتقنية للمكتبة بما يليق باسم محافظة المنوفية ومكانتها.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات صندوق مكتبة مصر العامة على أرض المحافظة والتوسع في إنشاء العديد من المكتبات لدورها الهام في إثراء الحركة الثقافية وتنمية الجوانب الوطنية لدى النشء والشباب وبناء العقول فكرياً وثقافياً لحماية المجتمع من الأفكار المغلوطة.