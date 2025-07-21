منذ 3 سنوات.. السكة الحديد توضح حقيقة فيديو مشادة مشرف قطار مع طالب

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا أكدت فيه أن الفيديو المتداول مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر مشادة بين أحد مشرفي القطارات وأحد الركاب من الطلبة، يعود إلى واقعة قديمة حدثت بتاريخ 18 يوليو 2022، أي قبل 3 سنوات، بمحطة زفتى، على قطار رقم 246 (الزقازيق – طنطا).

وأوضحت الهيئة أنها استدعت المشرف المعني، ويدعى أسامة عبدالعزيز كامل سليم، للتحقيق، وتبين أن الراكب كان مخالفا باشتراك منتهي ويحاول الهروب لعدم دفع قيمة الاشتراك المنتهي بقيمة ٢٧٢٠ جنيها.

وأكدت الهيئة التزامها التام بتعليمات صارمة لجميع العاملين بضرورة احترام الركاب، والتعامل معهم وفقًا للضوابط القانونية، في إطار التطوير الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية.

كما دعت الهيئة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو الفيديوهات المضللة، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة النقل للحصول على المعلومات الصحيحة.