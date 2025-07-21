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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح أول معمل محاكاة متطور بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية

خلال الزيارة
خلال الزيارة
الإسماعيلية انجي هيبة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأثنين، أول معمل محاكاة متطور بالمعهد الفني الصحي بمحافظة الإسماعيلية، بحضور السفير الألماني بالقاهرة يورغن شونتس، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة،والدكتورة ريم مصطفى صالح وكيل وزراة الصحة بالإسماعيلية.

كما حضر من شركة سيمنز هيلثينيرز مصر المهندس عمرو قنديل، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة سيمنز هيلثينيرز مصر، والمهندس ضياء الشناوي، رئيس المبيعات للقطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية والشؤون الحكومية بشركة سيمنز هيلثينيرز مصر، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة ومحافظة الإسماعيلية وممثلي الجهات المعنية.

ويهدف المعمل، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر، إلى تعزيز التعليم الفني الصحي من خلال توفير بيئة تدريبية متطورة تعتمد على تقنيات المحاكاة المتقدمة في مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية، لتأهيل الكوادر الطبية لسوق العمل وتحسين جودة الخدمات الصحية.

ويضم المعمل ثلاث مناطق رئيسية: قاعة لمحاكاة التصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وقاعة للتدريب على أجهزة الموجات فوق الصوتية، وغرفة واقع افتراضي، مما يوفر تجربة تدريبية تفاعلية تُعزز المهارات الفنية والسريرية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير التعليم الطبي والفني، مشيرًا إلى أن المعمل يُجسد التكامل بين التعليم النظري والتطبيق العملي، ويعكس الشراكة الاستراتيجية مع سيمنز هيلثينيرز مصر التي قدمت هذا المعمل كهدية للوزارة.

وأوضح أن الوزارة تتبنى خطة شاملة لتطوير شعب الأشعة في 13 معهدًا فنيًا صحيًا، ترتكز على تطوير المناهج، تدريب الكوادر التعليمية، وتزويد المعاهد بمعامل محاكاة متطورة. كما وجه بوضع جدول تدريبي سنوي لضمان الاستفادة القصوى من المعمل.

وخلال الافتتاح، تفقد الوزير المعمل واطلع على أقسامه وتقنياته الحديثة، مستمعًا إلى آراء المتدربين، ومشيدًا بمستوى التجهيزات.

كما أعلن عن خطط لإنشاء معامل مماثلة في معاهد أخرى، مثل معهد بنها بالتعاون مع شركاء آخرين، ومعامل بمحافظات الصعيد.

من جانبه، أشاد السفير يورغن شونتس بجهود الوزارة في تطوير القطاع الصحي، مؤكدًا أن المعمل يعكس التزام مصر بتحسين التعليم الطبي.

وقال المهندس عمرو قنديل الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة، إن المعمل يمثل محطة جديدة في الشراكة مع الوزارة، مؤكدًا التزام سيمنز هيلثينيرز بدعم الرعاية الصحية في مصر.

كما استعرض الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة،جهود الوزارة في تطوير خدمات الأشعة، مشيرًا إلى أن المعمل يُشكل نقلة نوعية في التدريب العملي.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية وزارة الصحة

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