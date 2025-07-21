رزان مغربي: خرجت من المستشفى.. وشكرا صدى البلد دايما في ضهري| خاص



أكدت الفنانة رزان مغربي خروجها من المستشفى عقب تلقيها العلاج بعد أن تعرضت لحادث حيث سقط عليها سقف موقع إحدى الحفلات.

ووجهت رزان مغربي الشكر لموقع “صدي البلد” الإخباري وقالت أنتم دايما في ضهري مؤكدة أنها تتعافى ومازالت تتلقى العلاج بعد خروجها من المستشفى، ولكن حالتها مستقرة.



وكانت علقت رزان مغربي على الحادث الذى تعرضت له، واعربت عن امتنانها الكبير لجمهورها.

وكتبت رزان عبر حسابها الرسمي علي موقع إنستجرام من خلال خاصية الإستوري، “ أتوجه بجزيل الشكر والامتنان لكل من تواصل وسأل وعبّر عن محبته واهتمامه بعد الحادث الذي تعرّضت له دعمكم وكلماتكم الطيبة كان لها الأثر الكبير في نفسي وأعدكم أنني سأعود إليكم قريبًا بكامل الصحة والعافية”.

واستكملت رزان مغربي : “شكرًا لوفائكم ومشاعركم الصادقة وأود أن أطمئن الجميع عن حالتي الصحية، كما أود أن أشكر الكادر الطبي على الرعاية الطبية المميزة التي قدمها لي بكل مهنية واهتمام لم تكن تجربة سهلة على الإطلاق، لكنني على أمل أن أتجاوزها قريبا بإرادتي ومحبة من حولي كما أتقدم بالشكر لكل من زارني في المستشفى، ولكل أفراد الشرطة والنيابة العامة على اهتمام ومتابعتهم، وللصحافة التي أظهرت حرصًا ومحبة صادقة".

وتابعت رزان مغربي: “شكري الكبير لجمهوري العزيز في لبنان ومصر وكل أنحاء العالم، ولأصدقائي، ولعائلتي الصغيرة والكبيرة على دعمهم ووقوفهم بجانبي.



تفاصيل حادث رزان مغربي

وكانت بدأت الواقعة، بتواجد الفنانة رزان مغربي، بجوار سقف جبس حديث التشييد، وأثناء انتظارها لتقديم حفل تحييه مواطنتها نانسي عجرم داخل فندق بالشيخ زايد؛ سقط الديكور “جبسون بورد”، وتحطم جزء منه على رأسها، مما استدعى نقلها للمستشفى، متأثرة بإصابتها التي لحقت بها والتي تمثلت في جروح وكدمات بالرأس والجسد.



