الإعلان خلال ساعات.. صفقة جديدة تظهر داخل برشلونة

وصل النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، إلى مقر نادي برشلونة صباح اليوم الإثنين، لإتمام إجراءات انتقاله إلى البلوجرانا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن راشفورد تواجد بالمدينة الرياضية للنادي الكتالوني للخضوع للفحص الطبي، تمهيدًا لإتمام الانتقال على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل حوالي 30 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يعلن برشلونة عن صفقة راشفورد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

أرقام ماركوس راشفورد

في الموسم الماضي لعب راشفورد مع مانشستر يونايتد 15 مباراة سجل 4 أهداف وصنع هدف وحيد قبل أن تتم إعارته لنادي أستون فيلا في الدور الثاني من الدوري ويسجل هدفين ويصنع 3.

وفي مختلف البطولات مع أستون فيلا وصل إجمالي مشاركة راشفورد لـ 17 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6

أما مع مانشستر يونايتد منذ خروج اللاعب من قطاع الناشئين لعب 426 مباراة وسجل 138 هدف وصنع 77 هدفا.

حقق راشفورد لقب لاعب العام في الدوري الإنجليزي مرتين موسم 22-23 وموسم 19-20 وفاز بلقب اليوربا ليج 2016-2017 وبطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي ومثلهم كأس الرابطة وبطولة كأس السوبر الإنجليزي.