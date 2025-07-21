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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. منتخب السلة يواجه إيران في بطولة بيروت الدولية الودية

منتخب السلة
منتخب السلة
القسم الرياضي

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة السلة رجال، منتخب إيران اليوم في مستهل مبارياته ببطولة بيروت الدولية الودية والتي تقام خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو الجاري، استعدادًا لمنافسات الأفروباسكت.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر، ومنتخب إيران في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة مصر في البطولة كل من، عمرو الجندي، أنس أسامة، يوسف أبو شوشة، إيهاب أمين، باترك جاردنر، عمرو زهران، عمر طارق، أحمد أبو العلا، خالد عبدالناصر، محمد طه، آدم موسى، إسماعيل مسعود، سيف سمير، أحمد ريحان، مهاب ياسر، ياسين نصر.

يرأس البعثة الدكتور مصطفى فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني كل من، محمد الكرداني المدير الفني، محمد سليم مدربًا، رامي جنيدي  مدربًا، أحمد الجارحي مدربًا، محمد ربيع إداري، إسلام جمعة طبيبًا، محمد جمال مخطط أحمال، عبدالرحمن الجلاد  محلل أداء، ياسر عبدالله محلل أداء، علي موسى استشفاء.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة الأفروباسكت في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل في أنجولا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.

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